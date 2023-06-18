“الآن ظهرت بالرقم الامتحاني” نتائج الثالث المتوسط 2023 في جميع المحافظات بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 في معظم المحافظات العراقية، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصحيح وكذلك الانتهاء من رصد الدرجات حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، حيث ينتظر معظم الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بترقب شديد، وذلك عقب الانتهاء من أداء الإمتحانات الشفوية والتحريرية، كما يمكن الحصول عليها بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب.

نتائج الثالث المتوسط 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية عدة طرق يمكن من خلالهم الحصول على النتيجة، وذلك إما من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، كما يمكن تحميل النتيجة بصيغة Pdf حيث تظهر أيقونة تنزيل بجانب المحافظة التي تم ظهور نتيجتها بالفعل، ويمكن الحصول عليها كالآتي:

الدخول إلى موقع نتائجنا

اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

الضغط على أيقونة تنزيل بجانب المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

يتم تحميل النتيجة بصيغة Pdf.

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب للبحث عن نتيجته.

يتم عرض جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 بالعراق من خلال اتباع الخطوات الآتية: