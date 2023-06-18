“عبر موقع المجالس الطبية” الآن .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يتساءل المواطنين على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة حيث تعمل الحكومة المصرية على التيسير على ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بتفعيل كارت الخدمات المتكاملة لتوفير حياة كريمة لهم، وفيما يلي سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول كارت الخدمات المتكاملة وطريقة التسجيل فيه فتابعونا فضلاً.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

نقدم لكم رابط وكيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تيسيرا على ذوي الهمم حيث يمكنهم من خلال الرابط تسجيل الدخول والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الحقل المخصص له.

اضغط على أيقونة البحث لتظهر لك نتيجة الاستعلام عن كار الخدمات المتكاملة.

عند قبول الكارت الخاص بك قم بحجز الخدمة من خلال بوابة الخدمات وحدد الموعد المناسب لك.

عليك التوجه في الموعد المحدد إلى مكتب التأهيل الذي قمت باختياره ومعك جميع الأوراق والمستندات لتسجيل التقييم الوظيفي الخاص بك.

بطاقة الخدمات المتكاملة

صرحت وزارة التضامن أنه لا يوجد رابط استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم لكن يتم الاستعلام بالرقم القومي من خلال الرابط ، ويتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم بعد الدخول على الصفحة الرئيسية والتي تم التحديد من خلالها البيانات الاساسية مثل تم الكشف – تم العرض – غير مستوفي الأوراق – تم تحويل الطلب لوزارة التضامن

وبعدها يمكن الاستعلام من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم ومن ثم النقر على ايقونة الاستعلام لتظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.