بالتزامن مع بداية العشر الاوائل .. تعرف على فضل صيام الايام العشر من ذي الحجه 2023

تعتبر الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام هذه الأيام، حيث يتضاعف أجر العمل الصالح و يغفر الله ذنوب عباده ويعتق رقابهم من النار، كما يأتي في هذه الأيام يوم عرفة الذي يتم فيه أداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، والذي يعد من أفضل الأيام حيث يتجمع ملايين المسلمين في هذا اليوم المبارك متضرعين لله ليغفر ذنوبهم ويقبل توبتهم.

فضل صيام الايام العشر من ذي الحجه

يضاعف الله العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة كما يضاعف أجر الصوم بهم، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم واحد من هذه الأيام يعادل صيام عام كامل، وقيام ليلة واحدة من هذه الليالي يعادل ليلة القدر، لذلك يحرص الكثير من المسلمين على صيام هذه الأيام للحصول على الأجر الكامل.

أفضل السنن في العشر الأوائل من ذي الحجة

هناك الكثير من الأعمال مستحب القيام بها في هذه الأيام ومنها: