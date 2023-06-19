ملازمنا results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق بالرقم الامتحاني من وزارة التربية العراقية

انتهى الطلاب من اداء الامتحانات ويتم البحث الان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حيث ان الاختبارات قد انتهت في الايام الماضيه في جميع لجان الامتحانات بكافه المحافظات الرصافه الكرخ بغداد البصره القادسيه صلاح الدين كربلاء المسنى ميسان وكافة المحافظات العراقية التي يتم البحث بها الان عن الرابط الخاص باستخراج النتائج وهو موقع وزاره التربيه العراقية او من خلال موقع نتائجنا المعروف في العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول يتم عن طريق موقع وزاره التربيه العراقية حيث يجب ان يقوم الطالب بادخال الرقم الامتحاني الخاص به في المكان الصحيح وذلك لكي تتم عمليه الاستعلام بنجاح حيث ان عمليات تصحيح اوراق الطلاب هي مستمره الان حيث من المفترض ان يتم الاعلان عن درجات الطلاب في خلال الايام القليله المقبله وذلك بعد ان يتم النظر جيدا في جميع اوراق الامتحانات الخاصه بكافه الطلاب حيث يتم رفع كل محافظه على حده وذلك وفقا للعدد الطلاب في هذه المنطقه واليكم خطوات الاستعلام اعزائي الطلاب في الفقره التاليه.

طريقه استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 العراق

استخرج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عن طريق اتباع هذه الخطوات التاليه..

يجب التوجه بشكل اساسي الى موقع وزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr22t/ الان يجب عليك اختيار المحافظه التابع لها. تاتي الخطوه التاليه وهي تحميل ملف النتائج الخاص بهذه المحافظه عن طريق الضغط على زر تنزيل. ثالثا يجب ان تقوم بفتح هذا الملف. ابحث عن درجاتك بالرقم الامتحاني الخاص بك.

اعلنت الوزارة عن بدء عمليات التصحيح والتي يعقبها عمليات المراجعه والتدقيق في درجات الطلاب ثم نشرها عبر الموقع الالكتروني الرسمي.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

تكون نتائج الطلاب متاحه في وقت قريب وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح حيث ان كل محافظه تقوم بتصحيح اوراق الامتحانات بحيث تكون نتائج جاهزه لجميع الطلاب في اقرب وقت ممكن حيث تعتمد المحافظه النتائج الخاصه بها ثم تقوم برفعها في شكل ملف pdf.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

ان نتائج الطلاب تظهر في خلال الفتره المقبله وزادت بعد تصحيح اوراق الطلاب في كل المحافظات حيث ان موقع وزاره التربيه العراقيه يقوم بنشر النتائج لكي يحصل علي الطلاب بشكل الكتروني بعد تنزيل النتيجه الخاصه بالمحافظه التابعه لها سواء بغداد او البصره القادسيه صلاح الدين كربلاء ميسان.

موقع وزارة التربية العراقية

استعلم عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزاره التربيه والتعليم في العراق حيث ان الدرجات يتم نشرها في ملف pdf يتم الحصول من خلال الرقم الامتحاني عليها وذلك بعد تنزيل هذا الملف عن طريق موقع نتائجنا المعروف في العراق حيث ان الامر يتم بشكل الكتروني عبر تلك المواقع الرسميه.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط في العراق

ان الاستعلام عن نتائج الطلاب في العراق يتم عن طريق موقع ملازمنا المعروف في جميع المحافظات كذلك وزاره التربيه العراقيه اتاحت الموقع الخاص بها لكي يحصل كل الطلاب على درجاتهم في جميع المواد حيث تم تسهيل هذا الامر كثيرا على جميع الطلاب من اجل توفير الوقت والجهد لديهم.