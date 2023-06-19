كولشي ناجح.. الاطلاع على نتائج الجهوي 2023 أولي باك المغرب لجميع التلاميذ | معرفة نقاط الجهوي أولي باك

بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الوطني 2023، ستقوم وزارة التربية الوطنية في المغرب بالكشف عن نتائج الجهوي الأولى لطلاب الباكالوريا 2023، ستوفر الوزارة طريقة رسمية جديدة وصحيحة للتحقق من الدرجات والنتائج، وذلك من خلال موقع Taalim.ma، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الأولى بعد إعلان نتائج الامتحان الوطني في 18 يونيو، حيث سيبدأ الإعلان من الساعة 12 ليلاً وسيستمر حتى الساعات الأولى من يوم 19 يونيو 2023، يجب الإشارة إلى أن فترة الإعلان عن النتائج قد تختلف، حيث يمكن أن تستغرق يومًا واحدًا أو أسبوعًا تقريبًا.

نتائج الجهوي اولى باك 2023

ستتم الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للدورة الأولى من الباكالوريا 2023 بعد إعلان نتائج الباكالوريا يوم 19 يونيو. يمكن الاطلاع على نتائج الامتحان الجهوي عن طريق خدمة مسار (Massar أو موقع (Taalim.ma.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن نقاط المراقبة المستمرة للدورة الأولى ابتداءً من 18 يناير وللدورة الثانية ابتداءً من 22 يونيو، وسيتم تسليم هذه النقاط للطلاب من قبل الحراس التابعين للمؤسسات التعليمية بعد ذلك.

ستتم إجراء اختبارات الباكالوريا الجهوية الموحدة والامتحانات للمرشحين الأحرار في تواريخ محددة على النحو التالي:

سيتم إجراء الامتحان الجهوي للدورة العادية لجميع المواقع والشعب في أيام 15 و 16 و 17 و 18 يونيو 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُعقد الامتحان الجهوي للمرشحين الأحرار للدورة العادية في أيام 13 و 14 يونيو 2023.

الاستعلام عن نتائج الجهوي 2023 المغرب عبر مسار

تترقب النتيجة بفارغ الصبر، وفي هذا الموقع ستجد ما تبحث عنه، نحن نوفر لك رابطًا مباشرًا لنتائج الجهوي في المغرب، تمكنت وزارة التربية من تقديم خدمة إلكترونية فعالة للوصول إلى نتائج الجهوي عبر موقع تعليم، يتضمن العملية مجموعة من الخطوات البسيطة التالية: