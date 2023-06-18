epedu.gov.iq رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 دور أول بالعراق ” بالرقم الامتحاني” عموم المحافظات

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 دور أول بالعراق ،والتي تتوفر على موقع وزارة التربية العراقية برقم المقعد فور ظهورها رسميا في المحافظة التابع لها الطالب فقط، أي أن كل محافظة تقوم بتصحيح ومراجعة أوراق على حدى ورفع بيان درجات الطلاب على موقع لوزارة الرسمي وعلى موقع نتائجنا وموقع ناجح، واليكم جميع المعلومات الخاصة من اجل الاستعلام عن نتاج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 دور أول بالعراق

وفقا لمصادر من داخل وزارة التربية العراقية انه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح بعض المواد الدراسية والتي منها مادة اللغة الرعبية وجارى حاليا الانتهاء من صحيح مادة اللغة الانجليزية، وتفيد الاخبار على ارتفاع نسب النجاح هذا العام في تلك المواد وقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية نحو 90% وبينما المؤشرات الأولية من تصحيح مادة اللغة الانجليزية بلغت نحو 80% ، وتستكمل الوزارة عمليات تصحيح المواد المتبقية والتي اغلبها مواد العلوم والرياضيات على أن تنتهى بشكل كامل في خلال الأسبوع الجاري تصبح النتيجة متوفرة خلال شهر يونيو وعلى حد اقصي مع بداية شهر يوليو المقبل.

موقع نتائجنا الثالث المتوسط 2023

من اكثر المواقع بحثا على الإنترنت في العراق هو موقع نتائجنا والذي يوفر نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، ويقوم حاليا بتوفير رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 دور الأول بالعراق في عموم المحافظات العراقية عبر موقعه التالي موقع نتائجنا ، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من موقع وزارة التربية العراقية عبر اتباعك الخطوات التالية

ادخل على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

حدد من الاختيارات خانة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط .

ادخل اسم الطالب الرباعي بالكامل.

ادخل رقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على مربع الاستعلام عن النتيجة .

ارتفع البحث حاليا من قل طلاب الثالث المتوسط فى عموم المحافظات العراقية الآن حول الاستعلام عن نتائج الدور الأول والتي تعلن بشكل متتالي على موقع نتائجنا والذي حتى الآن لم يوفر قائمة المحافظات التي اعتادت عليها الطلاب به ، والتي تفيد ظهورها على الموقع اقتراب مواعد إعلان النتيجة بالتالي نتائج انه مازالت عمليات التصحيح قائمة حتى الآن بالوزارة .