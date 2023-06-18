الان حلول رسمية: نموذج اجابة امتحان اللغة العربية 2023 تالتة ثانوي وتوزيع الدرجات وزارة التربية والتعليم

من خلال هذا المقال ننشر لكم حلول واجابات امتحان اللغة العربية 2023 الرسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضًا ننشر توزيع درجات الأسئلة.

صدر بيان من شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ينفي فيه صحة صورة ورقة الامتحان التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية اليوم. أكد زلطة أن الصورة غير صحيحة ولا تتعلق بالامتحان الذي تم إجراؤه اليوم، وأضاف زلطة أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات وتتابع بدقة الأخبار المتداولة، وتقدم الردود اللازمة بشكل فوري.

حلول ونموذج اجابة امتحان اللغة العربية 2023

وقد ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكونوا دقيقين وموضوعيين في نشر الأخبار، وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية للتحقق من الأخبار قبل نشر معلومات غير مؤكدة، حيث يمكن أن تسبب هذه المعلومات الكاذبة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

من خلال هذا المقال ننشر نموذج اجابة امتحان اللغة العربية علمي وادبي ثانوية عامة المتداول عبر تلجرام.

توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة

من جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه سيتم توزيع كراسة الأسئلة لامتحان مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، والتي تشمل 4 نماذج امتحانية متفقة في الأسئلة ومختلفة في توزيعها، بالإضافة إلى ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية وكتيب المفاهيم. وأكدت الوزارة على أهمية أن يلتزم الطلاب بالمساحة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وتجري اليوم امتحانات مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، وأوضحت الوزارة أن الأسئلة تم توزيعها بنسبة 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة. وأشارت الوزارة إلى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين وذوي المستويات البسيطة.

وأخيرًا، أفادت الوزارة بأن امتحان مادة اللغة العربية يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية تحمل 10 درجات، و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد تحمل 70 درجة، بإجمالي 80 درجة لجميع أسئلة المادة. وأكدت الوزارة على ضرورة أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفقًا للمساحة المخصصة لكل سؤال، حتى لا يحتاجوا لورقة إضافية.