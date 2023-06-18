“أضبط” تردد القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا ضد كرواتيا تعليق عربي 18-6-2023 على التليفزيون

من خلال هذا المقال ننشر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية التليفزيونية، من بينها تردد قناة Alpha TV المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ستستضيف ملعب “فينورد” مباراة نارية في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً اليوم الأحد، حيث يلتقي منتخب كرواتيا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، حيث تأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعدما تغلب على منتخب هولندا في مباراة مثيرة بنتيجة 4-2 في الدور نصف النهائي. من جهته، حقق منتخب إسبانيا الفوز على إيطاليا بهدف نظيف في نفس الدور.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا ضد كرواتيا

رغم أن كلا المنتخبين لم يحققا لقب دوري الأمم الأوروبية من قبل، إلا أن المنتخب الإسباني احتل المركز الثاني في النسخة السابقة من البطولة في عام 2021، كما أن منتخب كرواتيا يسعى للفوز باللقب والتتويج به لأول مرة في تاريخه، بقيادة النجم لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني. يتمتع المنتخب الكرواتي بتشكيلة قوية تضم العديد من النجوم مثل مودريتش وكوفاسيتش وبروزفيتش وبيريسيتش وكراماريتش.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا بنهائي دوري أمم أوروبا 2023

توجد قناة بي إن سبورتس وموقع يلا شووت الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، وتردداتها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات

التردد : 11013

: 11013 الاستقطاب : أفقي

: أفقي الترميز : 27500

: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات

التردد : 11547

: 11547 الاستقطاب : عمودي

: عمودي الترميز : 27500

: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

– قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

– قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

– قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

تردد قناة Alpha TV

ويمكنكم الحصول على تردد قناة Alpha TV المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا spain vs croatia في نهائي دوري الأمم الأوروبية وفق ما يلي:-

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Hot Bird 1-6 13 شرق 12245 أفقي 29900 5/6 فيديو جار

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

موعد مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية هو يوم الأحد 18 يونيو 2023.

من جانبه، يطمح المدرب لويس دي لا فوينتي لقيادة منتخب إسبانيا لتحقيق النجاح الدولي مرة أخرى، بعد غياب دام 12 عامًا عن المنصات الكبرى منذ تتويجهم ببطولة يورو 2012 على حساب إيطاليا. يسعى دي لا فوينتي لتحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب الإسباني بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، على الرغم من صعوبة المهمة أمام المنتخب الكرواتي.

ستتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيتولى الحكم الألماني فيليكس زواير مسؤولية إدارة المباراة. سيتعاون معه حكمين مساعدين ألمانيين هما ستيفان لوب وماركو أشمولر، بالإضافة إلى الحكم الرابع السلوفاكي إيفان كروزليال.

سيتم تقنية الفيديو المساعدة (VAR) بواسطة الألماني ماركو فريتز، وسيكون سفين جابلونسكي مساعدًا أول، وستيوارت أتويل مساعدًا ثانيًا.”

ومن المقرر أن يُطلق حكم المباراة صافرة البداية الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل اسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: خيسوس نافاس – روبن لو نورماند – أيمريك لابورت – جوردي ألبا.

خط الوسط: رودري – ميكيل مورينو – رودريجو مورينو – جافي – ييرمي بينو.

الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل كرواتيا المتوقع