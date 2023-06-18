“ماهو فضل صيامها؟” .. تعرف على ادعية مستجابة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

إن أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 هو يوم الأثنين الموافق 19 من يونيو 2023، والمسلمين في انتظار هذه الأيام للصيام والتعبد إلى الله تبارك وتعالى بمختلف صور التعبد، ولقد بدأت عمليات البحث على ادعية مستجابة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2023 .

ادعية مستجابة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

إن أدعية ذي الحجة أحد أهم الأمور التي يتم البحث عنها، حيث أن الدعاء من أسهل طرق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى حيث أنه يساعد في قضاء الحاجات، ونظرًا لأن العشرة الأوائل من ذي الحجة من الأيام المفترجة فيجب الإكثار من الدعاء بها، ومن ضمن الأدعية في هذه الأيام المفترجة ما يلي:

اللهم أغفرلنا ذنوبنا وفرج أحزاننا وأقضي حوائجنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين.

اللهم أحفظ لي أهلي وأحبتي وأصدقائي وأقاربي بحق الأيام المفترجة يا خير الحافظين.

رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأغفر لي ذنوبي وفرج كربي وأرزقني الخير يا الله.

اللهم ردني إليك ردًا جميلًا يا الله ولا تتوافني إلا وأنت راضيٍ عني يا كريم.

أجمل أدعية في أول ذي الحجة

في الأيام المفترجة يكثر من المسلمين من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم ليحقق لهم مرادهم ويرزقكم الخير وحسن الختام، ومن أجمل الأدعية في الأول من ذي الحجة ما يلي: