منصة أوبن ايمس لمعرفة نتائج توجيهي الاردن الرسمي 2023، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة الأردنية الهاشمية عن هذه المنصة والتي تصدرت قوائم البحث بعد أن أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تفعيل رابط الاستعلام بأرقام الجلوس، ومن ثموضعت الوزارة رابط إلكتروني عبر موقع الوزارة، ومن جهة موقع البديل يقدم لكم رابط منصة اوبن ايمس لمعرفة نتائج توجيهي الاردن الرسمي 2023 وذلك في السطور التالية.

منصة أوبن ايمس

تعتبر منصة أوبن ايمس هي المنصة الرسمية والمنوط بها رفع نتائج الطلاب لكافة الفصول الدراسية وذلك من الصف الأول وانتهاءا بطلاب التوجيهي الثاني عشر ويمكن الاستعلام عن النتائج كما يلي:

الذهاب والدخول على المنصة الإلكترونية أوبن ايمس بالضغط “هنا”.

تدوين اسم المستعلم ثم كلمة السر الخاصة به في المكان المحدد.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

من الخدمات الموجودة على الشاشة اختار أيقونة خدمات الأكاديميين.

اختيار اسم الطالب من خلال الرقم الخاص به في المدرسة ثم كتابة الاسم له.

اختيار تقرير التقويم الذي ستقوم بالاستعلام عنه.

النقر على مربع الاستعلام ضرورة ليتم الاستعلام عن النتيجة.

سيتم عرض النتيجة للطالب المستعلم عنه فورا حال ظهورها.

موعد امتحانات التوجيهي الاردن 2023

قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إنها أعلنت عن موعد الاختبارات النهائية للثانوية التوجيهية بالأردنبقطبيها الأدبي والعلميومن ثم ستبدأ الثلاثاء الموافق 4/ 7 / 2023 ووتنتهي الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 25 من يوليو 2023 وجاء جدول الامتحانات كما يلي:

وإلى هنا يكون موقع البديل قد وصل لنهاية مقاله عن منصة أوبن ايمس لمعرفة نتائج توجيهي الاردن الرسمي 2023 وخطوات الدخول على المنصة.