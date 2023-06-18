تعرف على أكثر من 100 دعاء مستجاب| دعاء يوم عرفة مستجاب 2023

يوم عرفة من الأيام التي يتم الاهتمام بها من قبل المسلمين ويستعدون بها للعبادة والدعاء به، حيثُ أن يوم عرفة هو يوم مفضل عند الله عز وجل ويقبل الدعاء به من يدعوه بإخلاص، كما أنه من أيام العشر الأوائل التي يزيد بها العبادة والدعاء وأيضاً الاستغفار ويتضاعف به الأعمال الصالحة والدعاء بخشوع بكل ما يرغب المسلم بطلبه من الله عزوجل، بالإضافة إلى أن يوم عرفة هو ذلك اليوم الذي تجلى به الله عز وجل عبادة وأيضاً هو يوم للغفران و استغفار المسلمين والتوبة عن أي ذنب يقومون بارتكابها، فالله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب للذين يتوبون توبة نصوحة من قلوبهم، ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تتفرغ هذا اليوم للعبادة فقط والحرص على عدم ضياع هذا اليوم ويجب اعتبارها فرصة لبداية حياة جديدة خالية من المعاصي والذنوب.

دعاء يوم عرفة مستجاب 2023

يوم عرفة له فضل كبير وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يفتح به أبواب للمسلمين الرحمة والمغفرة ويستجيب لهم دعائم ويغفر الذنوب ويتم إعادة المسلمون للروح الطاهرة، كما أن يوم عرفة هو فرصة للمسلمين لكي يزيدون من التقرب لله سبحانه وتعالى والسعي لإصلاح النفس وتغير أي أعمال خاطئة واعتبار يوم عرفة هو بداية جديدة لحياتهم.

حيثُ أنه على المسلم أن يدعو من بداية أيام العشر الأوائل وحتى يوم عرفة بالدعاء المستجاب ” اللهم إنك عفواً كريم تحب العفو فاعف عنا”، كما أن المسلمين يمكنهم الدعاء طوال اليوم بكافة الأدعية الذين يرغبون بها، فمثلاً الدعاء بإتمام أمر تريد تحقيقه أو الدعاء بإصلاح حالك وهدايتك للطريق الصحيح