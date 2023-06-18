“أدخل حالًا” .. من هنا على رابط تقديم التعليم الإضافي 2023 !! وتعرف على خطوات التقديم

بعد أن قامت الوزارة الأردنية للتربية والتعليم بالإعلان عن فتح الباب الخاص بالتقديم للراغبين بالتعليم الإضافي، وبعدها تداول البحث عن الرابط الذي أطلقته الوزارة للتقديم على التعليم الإضافي إلكترونياً، حيثُ أن الوزارة حرصت على تسهيل أمر التقديم وإنهاء الأمر كاملاً عن طريق الموقع الإلكتروني بهدف راحة المواطنين وإمكانياتهم في تحقيق رغبتهم دون مواجهة صعوبات، كما أن الوزارة الأردنية للتعليم أوضحت أن التقديم الخاص بالتعليم الإضافي تم بدايته من يوم واحد في شهر يونيو على أن ينتهى وقت التقديم في يوم ثلاثين بالشهر نفسه.

رابط تقديم التعليم الإضافي 2023

أعلنت الوزارة الأردنية الهاشمية للتربية والتعليم أنه تم فتح الباب الخاص بتقديم الراغبين في البدء بالمرحلة المختصة بالتعليم الإضافى، كما أوضحت عن إتاحة لهم رابط إلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالوظائف المختصة بالتعليم الإضافي عن طريقه.

كما أن الوزارة قامت بالدعوة لتقديم كافة الطلاب الخريجين من الجامعات الذين يرغبون بالتقديم في التعليم الإضافي، وهذا لأنه يشترط أن الذي سوف يقدم بالتعليم الإضافي يكون خريج ويقدم إثبات لذلك، وهذا حتى يتم قبوله في التعليم الإضافي.

التقديم في التعليم الإضافي 2023