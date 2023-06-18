عاجل .. “وزارة المالية” تفصح عن حقيقة صرف رواتب معاشات يوليو قبل العيد للمستفيدين

تزامنًا مع موعد أقتراب عيد الأضحى فلقد زادت عمليات البحث لمعرفة حقيقة صرف رواتب معاشات يوليو قبل العيد التي يقوم بها مستحقي المعاشات، والذين يتجاوز عددهم 10 مليون مستحق ومستحقة وكذلك يبحثون على حقيقة وجود زيادة جديدة في المعاشات.

حقيقة صرف رواتب معاشات يوليو قبل العيد

لقد تم التأكيد من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن موعد صرف الرواتب سوف يكون في موعده السبت الموافق 1 يوليو 2023 الموافق الرابع من عيد الأضحى، وأنه في ذلك الوقت يمكن لجميع المستحقين والمستحقات إلى المعاشات الحصول عليها من ماكينة الصرف الآلي ومن المحافظ الإلكترونية بمجرد صدورها.

ذكرت الجهات المختصة على أنه لا يوجد أي أخبار حول تقديم موعد صرف الراتب قبل عيد الأضحى، وأنه لا يوجد أي قرارات جديدة بشأن زيادة قيمة المعاشات حتى الآن، ولكن الحكومة تقوم بزيادة المعاشات بقيمة 15% سنويًا مع بداية السنة المالية، والهدف من هذه الزيادة أن يتم تحسين دخل أصحاب المعاشات، وبالنسبة إلى قيمة الزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي فإنها تبلغ 15% من قيمة المعاشات بحد أقصى 175 جنيه.

شرائح صرف المعاشات

لقد تم تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى شرائح والتي تتمثل في الآتي: