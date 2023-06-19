نتائج البكالوريا 2023 المغرب 2023 عبر موقع وزارة التربية الوطنية bac.men.gov.ma

الطلبة والطالبات بدولة المغرب يبحثون عن نتائج البكالوريا المغرب 2023، حيث يبحثون عن النتيجة في الوقت الحالي عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية، حيث يرغب الجميع في التعرف على نتائج الدورة العادية والاستدراكية، وعبر تقرير اليوم سنوضح لكم موعد إعلان النتيجة وكيف يكن استخراجها، فضلًا تابعونا.

نتائج البكالوريا 2023

حسب ما أعلنته الجهات المسؤولية في دولة المغرب، فإنه مقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للبكالوريا في المغرب غدًا الاثنين التاسع عشر من شهر يونيو من عام 2023، حيث هذه الاختبارات تم إجرائها في الفترة ما بين 17 إلى 18 شهر يونيو، أما عن النتائج الخاصة بالدورة الاستدراكية للامتحانات، فمن المقرر أن تُعلن نتائجها للطلبة والطالبات في الثاني عشر من شهر يوليو لعام 2023.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب 2023

بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي على الطلبة والطالبات، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر اتباع الخطوات التالية:

عليك الولوج في البداية إلى موقع وزارة التربية الوطنية المغربية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Accueil.aspx

يقوم الطالب بعدها باختيار نتائج البكالوريا سواء للدورة العادية أو الدورة الاستدراكية.

يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص به، ثم يضغط على استعلام.

النتيجة بشكل رسمي على الطلاب سيتم إتاحتها لهم على موقع الوزارة، أما الآن فالنتيجة قيد التصحيح وخلال أيام سيتم الإعلان عنها لبعضًا من الطلاب، بينما بعد شهر تقريبًا يتم إعلان نتيجة الدورة الاستداركية لجميع الطلبة والطالبات وبالتوفيق للجميع بإذن الله.