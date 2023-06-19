هُـنا نتيجتك.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 من أكثر الكلمات التي يبحث عن الطلاب والطالبات في التعليم الفني، لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأو 2023 لنظام 5-3 سنوات عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات التحريرية خلال الأيام الماضية وتجري حاليًا أعمال التصحيح علي قدم وساق في كافة الكنترولات علي مستوي الجمهورية وخلال هذه المقالة نتعرف معكم علي خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان الدبلومات الفنية 2023

وفقًا لتصريحات معالي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول لجميع النوعيات «زراعي – صناعي – تجاري – فندقي”، نظام السنوات الثلاث وإعدادى مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بداية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة وهو موقع بوابة التعليم الفني.

بوابة التعليم الفني 2023

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم المخصصة لإعلان نتائج الشهادة لطلاب مرحلة إتمام الدبلومات الفنية من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتم تفعيله فور إعتماد النتيجة من معالي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني خلال الأيام القادم فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أن غرفة المعليات لم تتلقي أي شكاوي خلال سير امتحانات الدبلومات الفنية حتي إنتهت الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ونقدم خطوات الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني والإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة 3 دبلوم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني.

ثانيًا: النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

ثالثًا: عليك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم عليك تحديد التخصص ( تجاري- زراعي-صناعي-فندقي).

خامسًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث.

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية 2023

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية التجارية الزراعية الدور الأول 2023 عبر الموقع الإلكتروني فور الإنتهاء من أعمال التدقيق في الكنترولات وتجميع الدرجات لأبنائنا الطلاب في الصف الثالث الثانوي الفني لعام 2023.