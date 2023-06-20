من كام تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023/2024 جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

تنسيق التمريض العسكري والعادي والذي يبحث عنه العديد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023 بجميع المحافظات، ليبدأو رحلة البحث عن تنسيقات المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي يسعى وراءها الآلاف للاستمتا بمزاياها المتعددة والتي ربما تفوق مزايا الثانوية العامة نفسها لذلك يقدم لكم موقع البديل تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023/2024، في جميع المحافظات وذلك بعد أن تجولوا سريعا في السطور التالية.

تنسيق التمريض العسكري والعادي

وتعد مدارس ومعاهد التمريض العسكري والعادي هى الأكثر إقبالا هذه الأيام رغم أن المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة الأخرى، أصبحت متطورة إلا أن حلم الوظيفة الحكومية والاستقرار المالي يوارد العديد من الطلاب وأولياء أمورهم .

وفيما يلي نقدم لكم تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023/2024والذي جاء كما يلي:

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة القاهرة ومن ثم جاء 223 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الإسكندرية ومن ثم جاء 218 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة سوهاج ومن ثم جاء 233 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة السويس ومن ثم جاء 220 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الإسماعيلية ومن ثم جاء 218 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة بني سويف ومن ثم جاء 215 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة دمياط ومن ثم جاء 203 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الوادي الجديد ومن ثم جاء 220 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الأقصر ومن ثم جاء 198 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة قنا ومن ثم جاء 207 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة أسوان ومن ثم جاء 207 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة أسيوط ومن ثم جاء 223 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة شمال سيناء ومن ثم جاء 230 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الشرقية 228 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة مرسى مطروح ومن ثم جاء 205 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة جنوب سيناء ومن ثم جاء 225 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة المنوفية ومن ثم جاء 223 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة الفيوم ومن ثم جاء 218 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة السويس ومن ثم جاء 222 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة كفر الشيخومن ثم جاء 220 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة المنيا ومن ثم جاء 212 درجة.

تنسيق التمريض العادى والعكسري بمحافظة القليوبية ومن ثم جاء 215 درجة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023/2024 جميع المحافظات

شروط التقديم في مدارس التمريض العسكري 2023/ 2024

أن يحمل المتقدم / ة الجنسية المصرية.

لا يسمح بالزواج أثناء أو قبل الدراسة بالمدرسة.

أن يتوافق التنسيق مع درجات نجاح الطالب /ة.

حسن السير والسمعة.

تخطي جميع الاختبارات الطبية و الجسدية والنفسية بنجاح.

لا يزيد سن القبول عن 18 سنة.

واعلنت وزارة التربية والتعليم في الساعات الماضية أنها تعمل بالوقت الحالي اعتماد جميع المؤشرات الأولية لتنسيق القبول في التمريض العادي والعسكري .