مبروج للجميع.. هنا موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 | موقع الاستعلام عن نتائج البكالوريا من موقع taalim.ma

موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي في الفترة الأخيرة، وأن نتائج البكالوريا هذا العام سوف تتوفر عبر أكثر من موقع مختلف على الإنترنت لتسهيل الحصول عليها من الجميع، أهمهم موقع وزارة التربية والتعليم المغربية وهو الموقع الرسمي للحصول على النتائج، كما يحتوي الموقع على معلومات قيمة حول الامتحانات والتواريخ المتوقعة إقامتها فيها وعرض النتائج والحد الأدنى والأقصى من الدرجات لاجتياز البكالوريا، وبشكل عام هو الموقع الرسمي والرئيسي للمعلومات حول النتائج، ونستعرض عبر موقعنا البديل كل المعلومات عنها أهمها موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023.

موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم المغربية أن موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 هو بين الثامن عشر من شهر يونيو الجاري الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الصباح الباكر في يوم التاسع عشر من نفس الشهر للعام الحالي، على أن تكون نتائج الدورة العلاجية في الثالث عشر من يوليو للعام الحالي 2023.

نتائج البكالوريا 2023 المغرب taalim.ma

ذكرنا مسبقاً أن هناك موقعين للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 في المغرب، مع طرق أخرى للاستعلام عنها أهمها عبر الرسائل النصية على الهاتف، وأخيراً نشر النتائج عبر المواقع الرسمية أو صفحات المؤسسات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر موقع تعليم بهذه الخطوات:

ادخل مباشرة على موقع الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 “تعليم” من هنا.

ادخل رقم تسجيل الطالب والمتوفر في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

اختر السنة الدراسية وحدد نوع البكالوريا التي قمت بالامتحان عليها.

اضغط على أيقونة “استعلام” وانتظر الحصول على نتائج باك BAC.

نتائج البكالوريا 2023 عبر SMS

ادخل في موعد اعلان نتائج البكالوريا 2023 على حسابك في موقع مسار متمرس Massar moutamadris من هنا، واتبع الخطوات التالية للتعرف على نتائج البكالوريا المغرب: