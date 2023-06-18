مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم 18/6/2023|| كورة لايف مباراة كرواتيا واسبانيا في نهائي الامم الاوروبية مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر، يبحث الالاف عن مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم 18/6/2023 والتي من المقرر أن تقام بعد ساعات من الآن على ملعب فينورد بهولندا، حيث يمكنك مشاهدة مباراة كرواتيا واسبانيا في نهائي الامم الاوروبية يلا كورة بدون تقطيع عبر موقع كورة ستار وكورة لايف وأنت في منزلك من خلال مشاهدة مباراة اسبانيا ضد كرواتيا بث مباشر من خلال هذا المقال.

مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر

ومن المتوقع أن تكون مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر كورة لايف على صفيح سخن، حيث سيحاول كلا الفريقين اقتناص أهداف الفوز وتأمين وحماية مرماه من استقبال أهداف من الفريق الخصم، وقد تأهل منتخب اسبانيا إلى نهائي دوري الامم الاوروبية بعدما فاز على نظيره الايطالي بهدف نظيف، أما منتخب كرواتيا فقد صعد على حساب منتخب هولندا بعدما فاز بنتيجة 4/2 في مباراة مثيرة بالدور النصف النهائي، وما يجعل تلك المباراة نارية هو عدم حصول كلا المنتخبين على لقب دوري الأمم الأوروبية من قبل، ولكن جاء المنتخب الإسباني في مركز الوصافة عام 2021.



مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر

يحلم لويس دي لا فوينتي بقيادة إسبانيا لمنصات التتويج الدولية من جديد بعد غياب دام 12 عامًا بعد الفوز بلقب يورو 2012 على حساب إيطاليا، أما منتخب كرواتيا يدخل اللقاء بحثًا عن المجد بالحصول على النجمة الأولي من دوري الأمم الأوروبية بقيادة النجم لوكا مودريتش.

تشكيل اسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: خيسوس نافاس – روبن لو نورماند – أيمريك لابورت – جوردي ألبا.

خط الوسط: رودري – ميكيل مورينو – رودريجو مورينو – جافي – ييرمي بينو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش – جوسيب سوتالو – دوماغوي فيدا – إيفان بيريشيتش.

خط الوسط: بروزوفيتش – لوكا مودريتش – كوفاتشيتش.

خط الهجوم: ماريو باشاليتش – كراماريتش – إيفانوشتس.

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