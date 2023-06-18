Live sd.. مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر تويتر يلا شوت الجديد اليوم مجانا بدون تقطيع|| مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر كورة ستار

تنشغل العديد من الأنظار بالبحث عن مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية للموسم 2022/2023، إذ يتوقّع عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة بين هاتين الفريقين المميزتين، ولا يخفى على أحد أن منتخب كرواتيا بقيادة اللاعب الأسطوري لوكا مودريتش حقق نجاحًا كبيرًا بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2022 والمركز الثاني في روسيا 2018، ومن هنا ينبعث الطموح لدى الشعب الكرواتي بتحقيق لقب البطولة الأوروبية هذه المرة. وسيعمل اللاعبون والجهاز الفني بكل قوة خلال مباراة اليوم أمام إسبانيا في النهائي لتحقيق هذا الهدف الكبير.

مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر

في تاريخ اليوم، سيجهز منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا في لحظة حاسمة تشهدها نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2022/2023. ستكون هذه مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر الملحمية محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، وستقام في ساحة ستاد فينورد الواقعة في مدينة روتردام الهولنديه، فإلى أحداث هذا اللقاء الحاسم بين كرواتيا وإسبانيا ننتظر بلهفة:



ستنطلق المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، الدوحة، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما في ليبيا والسودان، ستنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وفي تونس والجزائر والمغرب ستنطلق عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر يلا شوت

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر كورة لايف اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر تنزيل تردد ثلاث قنوات مفتوحة. القنوات هي:



1. قناة ZDF.

2. قناة Idmen TV.

3. قناة Armenia Region.



سيتم البث المباراة هنا، قبل انطلاق صافرة البداية بنصف ساعة، حيث حقوق البث تعود لمجموعة قنوات بي ان سبورت

يمكنكم استقبال هذه القنوات عبر القمر الصناعي Astra 19.2°e، وتحديداً على التردد 11954، مع استقطاب أفقي، يجب ضبط معدل الترميز على 27500 ومعامل تصحيح الخطأ على 6/5. وأفضل جزء هو أن هذه القنوات مفتوحة للجميع للتمتع بالمباراة بدون قيود.

مباراة اسبانيا وكرواتيا Spain vs Croatia live

تنتظرنا تشكيلة قوية لمنتخب إسبانيا في مباراته اليوم ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية للموسم 2022/2023، وفيما يلي التشكيل المتوقع:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، روبن لو نورماند، أيمريك لابورت، جوردي ألبا.

خط الوسط: رودري، ميكيل مورينو، رودريجو مورينو، جافي، ييرمي بينو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

هذه التشكيلة ستمنح المنتخب الإسباني توازنًا قويًا في جميع الخطوط، و تعزز فرصهم في المنافسة على اللقب في هذه المواجهة المهمة.

مباراة اسبانيا وكرواتيا مباشر

سيأتي مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشراليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية للموسم 2022/2023 بتشكيلة قوية ومميزة، وفقًا للتوقعات، وتتضمن اللاعبين التاليين:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش، جوسيب سوتالو، دوماغوي فيدا، إيفان بيريشيتش.

خط الوسط: بروزوفيتش، لوكا مودريتش، كوفاتشيتش.

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، كراماريتش، إيفانوشتس.

تشكيلة كرواتيا هذه ستمنحهم التوازن والقوة في مختلف الخطوط، وسيعمل الفريق بجهد كبير لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في هذه المباراة الهامة.