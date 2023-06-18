مباراة اسبانيا وكرواتيا بث مباشر اليوم 18/6/2023 في نهائي كأس الامم || مشاهدة مباراة اسبانيا وكرواتيا الان بدون تقطيع كورة لايف beIN SPORTS

مباراة اسبانيا وكرواتيا، يتجهز استاد فينورد لاستضافة مواجهة استثنائية ومثيرة بين منتخب إسبانيا ونظيره الكرواتي اليوم، ستقام المباراة في جولة النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن تنطلق في مساء هذا اليوم الأحد، الموافق 18 يونيو الحالي، هذه المباراة الحاسمة ستشهد منافسة شرسة ومثيرة بين الفريقين، و ستحظى بانتظار وترقب كبيرين من قبل عشاق كرة القدم حول العالم.

مباراة اسبانيا وكرواتيا

ستقام المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا وكرواتيا اليوم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022/2023، تنطلق مباراة اسبانيا وكرواتيا اليوم في التوقيت التالي:

في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، الدوحة. بينما ستكون الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما في ليبيا والسودان، فسيكون اللقاء في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وفي تونس والجزائر والمغرب، ستنطلق المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

وصلت منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على منتخب هولندا بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة في الدور نصف النهائي، في الوقت ذاته، تمكن المنتخب الإسباني من التأهل للنهائي بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بهدف واحد، هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب كرواتيا والمنتخب الإسباني إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ورغم أن المنتخب الإسباني حل في المركز الثاني في البطولة في عام 2021، إلا أنه لم يسبق له أن حقق اللقب.

تردد القنوات الناقلة مباراة اسبانيا وكرواتيا

يمكنك متابعة مباراة اسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports Premium1HD، للحصول على التردد المطلوب، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الإعدادات التالية:



قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

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