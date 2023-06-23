ممكن تكون واحد منهم.. صرف 100 جنيه على بطاقة التموين قبل عيد الاضحى لهذه الفئات

صرف 100 جنيه على بطاقة التموين قبل عيد الاضحى المبارك، توجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود واسعة خلال الأيام الماضية إلى توزيع الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، يستفيد هذا الدعم الاستثنائي المقدم للفئات الأولى المستحقة من أصحاب البطاقات التموينية.

صرف 100 جنيه على بطاقة التموين قبل عيد الاضحى

في إطار جهودها الاستثنائية، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة قيمتها 100 جنيه شهريًا على السلع التموينية المتاحة في منافذ البقالة لحاملي بطاقات التموين، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم للمستحقين وتحسين قدرتهم على الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الدعم الاستثنائي قائمة باسعار السلع التموينية

صرف 100 جنيه على بطاقة التموين قبل عيد الاضحى، حيث تم توفير السلع التموينية للأسر المستحقة للدعم الاستثنائي بأسعار محددة وفقًا للقائمة الرسمية المعلنة من وزارة التموين، يتم توزيع هذه السلع في منافذ بقالة التموين، وتشمل القائمة التالية:

سكر معبأ بوزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه. زيت خليط بوزن 800 مللي بسعر 30 جنيه. أرز معبأ بوزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه. مكرونة بوزن 800 جم بسعر 13 جنيه. مكرونة بوزن 400 جم بسعر 6.50 جنيه. عدس مجروش بوزن 500 جم بسعر 21 جنيه. فول معبأ بوزن 500 جم بسعر 9 جنيهات. دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك بوزن 1 كجم بسعر 18 جنيه. مسلى صناعي بوزن 800 جم بسعر 36 جنيه. شاي ناعم بوزن 40 جم بسعر 5 جنيهات. صلصة بوزن 300 جم بسعر 8 جنيهات. تونة مفتتة بوزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيه. مربى أنواع بوزن 350 جرامًا بسعر 16 جنيه.

موعد انتهاء الدعم الاستثنائي 100 جنيه على بطاقة التموين

تنتهي الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين المقدم للفئات الأولى بالرعاية في 30 يونيو الحالي، وسيتم دراسة إمكانية تمديده أو إلغائه خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، وفقًا لتصريح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأكد عشماوي أن هذا القرار يعتمد على الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدعم الاستثنائي سينتهي بنهاية يونيو الحالي، وإذا تم اتخاذ قرار بالتمديد فسيتم تنفيذه بناءً على قرار مجلس الوزراء.