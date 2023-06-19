مكافآت بالجملة.. صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين وتصل الى 2000 جنيه في هذا الموعد

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات لعام 2023، بخصوص أعمال المراقبة والمعلمين المنتدبين في لجان الامتحانات، يأتي هذا الإعلان قبل بدء الامتحانات بهدف التصدي لمشكلة انخفاض مشاركة المعلمين في أعمال المراقبة.

تأجيل صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين

تتفاوت قيمة المكافأة الممنوحة للمعلمين في امتحانات عام 2023 وفقًا للمراحل التعليمية، حيث تتراوح بين 500 و2000 جنيه، يتم تحديد قيمة المكافأة بناءً على المرحلة التعليمية التي يشارك المعلم في تصحيح امتحاناتها، بالإضافة إلى الدور الذي يؤديه خلال فترة الامتحانات.

تختلف مواعيد صرف المكافأة حسب كل إدارة، وعلى الرغم من أن الموعد الأساسي لصرف المكافأة كان في شهر يونيو، ستتم صرف مكافأة الامتحانات بدءًا من شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني الدور الأول للصفوف الابتدائية والاعدادية. أما بالنسبة للصفوف الثانوية العامة والدبلومات، فسيكون موعد صرف المكافأة بعد انتهاء الامتحانات في شهر يوليو، إلا أن الغالبية من المكاتب ستصرف المكافأة في شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2023، وسيتم تمويلها من ميزانية العام الجديد، يرجع تأجيل موعد الصرف إلى نقص السيولة المالية المتوفرة في الوقت الحالي.

رابط الاستعلام عن مكافأة الامتحانات

يمكن الاستعلام عن مكافأة الامتحانات للمعلمين والمعلمات من خلال الخطوات التالية: