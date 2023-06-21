نتائجنا الان .. رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

ازداد التساؤل عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول خلال الأيام الماضية من قبل أولياء الأمور للعديد من الطالبات والطلاب بدولة العراق، وخصوصًا بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية، وسوف تعلن وزارة التعليم العراقية عن هذه النتائج خلال الأسابيع القادمة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية كافة المعلومات عن النتيجة، وكيفية الاستعلام عنها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تعلن وزارة التعليم العراقية عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب والطالبات وتسجيل الدرجات، ومن المتوقع ظهورها خلال الأيام التالية، وأوضحت أيضا كيفية الحصول على النتائج من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr22t/ النقر علي نتائج الدور الأول. إدخال اسم الطالب رباعيًا. كتابة رقم جلوس الطالب الذي يريد معرفة نتيجته. التحقق من جميع البيانات التي قام الطالب بإدخالها. وأخيرًا، يتم الضغط على ” عرض النتيجة”

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أكد وزير التربية والتعليم بالعراق على الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ويتطلع للطلاب الحصول على هذه النتائج رسميا من خلال موقع وزارة التربية العراقية عن طريق إدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به وكافة البيانات المطلوبة منه عبر موقع نتائجنا، وأشار أيضا أن جميع اختبارات الصف الثالث المتوسط كانت تتناسب مع جميع مستويات الطلاب، وكما وضعت الوزارة جميع الضوابط التي تضمن نجاح سير العملية الامتحانية بكافة اللجان في جميع أنحاء العراق.

وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح خطوات الحصول على النتيجة ازداد البحث عنها عبر محركات البحث الاجتماعي، وأرفقنا أيضًا كيفية الاستعلام عن هذه النتائج من خلال موقع نتائجنا، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب بالعراق.

موقع وزارة التربية العراقية

يتم تفعيل جميع المواقع الرسميه التي يتم من خلالها الحصول على نتائج وذلك مثل موقع الوزاره الرسمي وكذلك موقع نتائجنا الذي ينشر نتائج جميع الطلاب في المراحل الابتدائيه والاعداديه والمتوسطه حيث يتم تحميل الملف الخاص بدرجات الطالب عن طريق اختيار المحافظه التابع لها.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

احصل على درجاتك عزيزي الطالب حيث ان عمليات البحث تستمر الان عن رابط استخراج النتائج بشكل الكتروني حيث ان الاختبارات قد انتهت يوم السبت الموافق 17 من يونيو والان يرغب جميع الطلاب في الحصول على النتائج وذلك في جميع المحافظات حيث ان نتائج السادس الابتدائي قد ظهر في الاسابيع الماضيه.

استعلام الثالث المتوسط موقع ناجح

ان هذا الموقع يعد من افضل المواقع التي تقوم بنشر نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليميه حيث انه يقدم العديد من الخدمات للطلاب الخاصة بالمجال التعليمي وأبرزها الاستعلام عن درجات التلاميذ وذلك في جميع محافظات الجمهوريه والتي يبحث عنها الاف الطلاب في كافه انحاء العراق.