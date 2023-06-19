الان رابط results.mlazemna نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات pdf وزارة التربية العراقية

يتساءل العديد من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا التي زاد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة، ولهذا أصدرت وزارة التعليم العراقية بيانا يفيد ظهور النتائج بعد الانتهاء مباشرة من عملية تصحيح الاختبارات، و ورصد درجات الطلاب في كشوف النتائج، وخصصت موقع نتائجنا للحصول على نتائج الثالث المتوسط خلال عامنا الحالي باستخدام رقم الجلوس أو الاسم الرباعي للطالب، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية أهم المعلومات عن نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا، وأيضًا كيفية الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

اعرف نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، وذلك باعتبار أن المرحلة المتوسطة في العراق ضمن أحد مراحل التعليم المهمة التي تؤهل الطلاب للانتقال إلى المرحلة الإعدادية والتعليم العالي، وخلال هذه المرحلة يتمكن الطلاب من اختيار تخصصاتهم الدراسية المستقبلية، ويعد تأهل الطالب في المرحلة المتوسطة أساسًا للالتحاق بالجامعة وذلك بناءً على المجموعات الدراسية التي يحققونها؛ لذلك تحظى المرحلة المتوسطة بأهمية كبيرة بالنسبة للطلاب لتحديد مستقبلهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

قدمت وزارة التربية في العراق موقعًا إلكترونيًا وهو موقع رسمي يتبع الوزارة حيث يتيح هذا الموقع للطلاب والطالبات استعراض نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني https://results.mlazemna.com/rr22t/

النقر على رمز “تقارير الدراسة”.

حدد “نتائج الدور الأول”.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إدخال جميع معلومات الطالب المطلوبة على الموقع وتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة الاستعلام، و بالتالي ستظهر لك النتيجة على الفور.

تتميز الامتحانات في المرحلة المتوسطة حاليًا بالصعوبة، حيث تشمل موادا صعبة بشكل يتجاوز مستوى الطلاب المتوسطين، ويهدف ذلك إلى تمييز الطلاب المتفوقين، وتنتهي فترة الامتحانات في المرحلة المتوسطة في 17 يونيو، وتبدأ على الفور عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، ومن المتوقع أن تتم إعلان النتائج رسميًا خلال أسبوع من ذلك التاريخ.

موقع وزارة التربية العراقية

اعلنت الوزاره عن قرب موعد ظهور هذه النتائج وذلك لجميع الطلاب الدور الاول الذين ادوا الامتحانات في خلال هذا الشهر الجاري وتم الانتهاء من الاختبارات في نهايه الاسبوع الماضي ليتم البحث بشكل كبير عن رابط استخراج النتائج بشكل الكتروني عايزه ان هذه الدرجات يتم الحصول عليها عن طريق كتابه الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج الثالث المتوسط 2023 البصره

احصل على نتائج الدور الاول عن طريق موقع وزاره التربيه حيث ان النتائج تظهر في البصره وبغداد والقادسيه وصلاح الدين وكربلاء وجميع محافظات الجمهوريه في اقرب وقت عن طريق موقع نتائجنا حيث يتم استخراج تلك النتائج عن طريق كتابه البيانات المطلوبه من الطالب بدون اي اخطاء في اماكنها المخصصه.