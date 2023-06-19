كلوشي ناجحون.. Lïnk résults كيفية الإطلاع نتائج البكالوريا 2023 المغرب برقم المسار الدورة العادية | كيفاش حساب نقط الباكالوريا

باستنفار واهتمام شديدين، ينتظر طلاب وطالبات نتائج البكالوريا 2023 المغرب إعلانها الدورة في عام 2023، وبناءً على مصدر موثوق، ستعلن وزارة التربية الوطنية المغربية نتائج الامتحان عبر الموقع الرسمي للوزارة في الساعات القليلة المقبلة، من المقرر أن تصدر النتائج رسميًا لجميع الطلاب في بداية مساء يوم الأحد، الموافق 18 يونيو، وتظل متاحة حتى مساء يوم 19 يونيو، سيتم نشر النتائج عبر الإنترنت ابتداءً من منتصف الليل. نحن هنا سنقدم لكم جميع التفاصيل اللازمة حول كيفية الاستعلام عن نتائج الدورة الأولى لامتحان الباكالوريا في عام 2023.

نتائج البكالوريا 2023 المغرب

الوقت المحدد لإجراء الامتحانات وبدء عملية التصحيح والإعلان عن النتائج هي معلومات قد تم الإعلان عنها بشكل عام وتتوفر على الإنترنت، يُرجى العلم أنه من المهم أن يكون النص المقدم دقيقًا وموثوقًا لتلبية احتياجاتك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى أو استفسارات، فأنا هنا للمساعدة.

كيفية الاطلاع على نتائج البكالوريا 2023 المغرب

بعد أن قامت الوزارة بتأكيد أنه سيتم رفع نتائج البكالوريا 2023 المغرب على الإنترنت بمجرد انتهاء عملية تصحيح الأوراق في جميع المؤسسات التعليمية في المغرب، أكدت مرة أخرى أن تاريخ عرض النتائج النهائي هو 18 يونيو. وللاستعلام عن النتيجة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

لتحصل على نتيجتك في امتحان الباكالوريا، ادخل على موقع “Taalim.ma”. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص. انقر على الزر “التالي”. أدخل كلمة المرور الخاصة بك. اختر قسم “نتائج الباكالوريا”. انتظر حتى يتم فتح الرسالة لتتمكن من الاطلاع على نتيجتك.

طريقة أخري: