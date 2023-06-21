ياسعدك هل انت منهم!.. فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي بأمر من الدولة حسب قانون التأمينات

الحصول على معاش إضافي تعتمد القوانين الجديدة للتأمينات والمعاشات على تحديد حالات خاصة يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول عليه ووفقًا لتلك القوانين، يسمح للأفراد المؤمن عليهم والذين يحصلون على رواتب تفوق الحد الأقصى المحدد للمساهمات التأمينية بطلب معاش إضافي من الجهة المسؤولة، وذلك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى للمساهمات التأمينية، وبنسبة لا تتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للمساهمات التأمينية.

شروط الحصول على معاش إضافي

تم وضع بعض الشروط الحصول على معاش إضافي وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي، ونستعرض بعض هذه الشروط:

يجب على الفرد المؤمن عليه أن لا يتخلى عن مهنته، حتى لا يتم اعتباره من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل. ليكون مؤهلًا للحصول على معاش إضافي، يجب أن لا يتوقف الفرد عن العمل بسبب حكم قضائي نهائي يتعلق بقضية تتعلق بالشرف أو الأخلاق. يجب أن يكون لدى الفرد سجل في سجلات العاطلين عن العمل المحفوظة في مكتب القوى العاملة المختصة. من الشروط الأخرى التي يجب الالتزام بها للحصول على معاش إضافي، هو أن يكون الفرد متواجدًا في مكتب القوى العاملة المختص به. وذلك في المواعيد المحددة وبناءً على قرار من الجهة المسؤولة في القوى العاملة.

طريقة الحصول على معاش إضافي

الحصول على معاش إضافي من نظام التأمينات، يتطلب القيام بالخطوات التالية: