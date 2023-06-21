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ياسعدك هل انت منهم!.. فئات يحق لها الحصول على معاش إضافي بأمر من الدولة حسب قانون التأمينات
الحصول على معاش إضافي
الحصول على معاش إضافي تعتمد القوانين الجديدة للتأمينات والمعاشات على تحديد حالات خاصة يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول عليه ووفقًا لتلك القوانين، يسمح للأفراد المؤمن عليهم والذين يحصلون على رواتب تفوق الحد الأقصى المحدد للمساهمات التأمينية بطلب معاش إضافي من الجهة المسؤولة، وذلك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى للمساهمات التأمينية، وبنسبة لا تتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للمساهمات التأمينية.
شروط الحصول على معاش إضافي
تم وضع بعض الشروط الحصول على معاش إضافي وفقًا للقوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي، ونستعرض بعض هذه الشروط:
- يجب على الفرد المؤمن عليه أن لا يتخلى عن مهنته، حتى لا يتم اعتباره من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل.
- ليكون مؤهلًا للحصول على معاش إضافي، يجب أن لا يتوقف الفرد عن العمل بسبب حكم قضائي نهائي يتعلق بقضية تتعلق بالشرف أو الأخلاق.
- يجب أن يكون لدى الفرد سجل في سجلات العاطلين عن العمل المحفوظة في مكتب القوى العاملة المختصة.
- من الشروط الأخرى التي يجب الالتزام بها للحصول على معاش إضافي، هو أن يكون الفرد متواجدًا في مكتب القوى العاملة المختص به.
- وذلك في المواعيد المحددة وبناءً على قرار من الجهة المسؤولة في القوى العاملة.
طريقة الحصول على معاش إضافي
الحصول على معاش إضافي من نظام التأمينات، يتطلب القيام بالخطوات التالية:
- يجب ملء استمارة طلب المعاش الاستثنائي، وذلك من خلال جهة العمل السابقة أو مكتب التأمين المختص. يتم تقديم الاستمارة إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بعد أن يتم اعتمادها وختمها.
- في حالة تحسين المعاش بسبب حالة مرضية، ستتم إحالتك إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي واللجنة الطبية المختصة لتقييم نوع المرض واحتياجه لعلاج طويل الأمد.
- سيتم إجراء دراسة اجتماعية لتحديد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي بناءً على الظروف الاجتماعية.
- يجب تقديم طلب صرف المعاش الاستثنائي مع المستندات المرفقة مثل التقرير الطبي والدراسة الاجتماعية إلى اللجنة التحضيرية لتقييم حقك في الحصول على المعاش الاستثنائي (سواء كان منحة أو تحسين).
- يتم عرض الطلب على اللجنة العليا للنظر فيه واتخاذ القرار النهائي بشأن صرف المعاش الاستثنائي.