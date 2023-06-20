ملازمنا.. رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق بالرقم الامتحاني موقع ملازمنا

نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوي المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الثالث المتوسط العراق سوف تكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات الأولى المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات استعلام نتائج الثالث المتوسط العراق 2023.

رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق

حيث تتيح وزارة التعليم العراقية للطلاب في جميع المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق ، وأشار وزير التعليم العراقي أنه سعيد بالنتائج التي حصدها الطلاب هذا العام مشيداً بالدور الذي قدمه المعلمون خلال فترة الدراسة والتزامهم بإنهاء المقررات الدراسية في الموعد الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة، هذا بجانب دور المراقبين والمصححين خلال فترة الامتحانات وإنهاء التصحيح ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عنها بكل سهولة ويسر.

موقع ملازمنا

واكد السيد وزير التربية والتعليم بالعراق أن النتائج سوف تعلن دفعة وحدة بخلاف السادس التمهيدي بالعراق ونعمل بالوقت الحالي علي الانتهاء من عموم المحافظات بالعراق وسوف تتوافر النتيجة فور الانتهاء من عملية تجميع الدرجات وتعلن خلال الساعات القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

حيث ينمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط العراق جميع المحافظاتـ وذلك من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

أو من خلال الدخول على موقع نتائجنا .

ثم اضغط على نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023.

ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب .

ادخل البيانات المطلوبة .

ادخل اسم الطالب والرقم الامتحاني.

ثم انقر على “عرض النتيجة” وسوف تظهر أمامك نتيجة الطلاب بصيغة pdf يمكنكم طباعتها.

واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان بالوقت الحالي جاري اعتماد النتيجة وسوف نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل للتوفير النتيجة فور ظهورها علي موقع الوزارة.

وإنتهت الوزارة بالفترة الاخيرة من عملية التصحيح وتجري حالياً عملية التجهيز لرفع النتائج علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .