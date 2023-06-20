بالصور : تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2023 على قناة شاومينج بيغشش ثانوية عامة تيليجرام

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2023، أنهى طلبة وطالبات الثانوية العامة بالأمس امتحان اللغة العربية ويستعد الطلاب خلال الساعات المقبلة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتي من المقرر أن يبدأ صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 ، وخلال الساعات الأخيرة بدأ الطلاب في البحث عن حقيقية تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية التي انتشرت على عدد من المواقع الالكترونية، وهذا ما جعل الطلاب يشعرون بحالة من القلق والتوتر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2023.

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2023

وكالعادة في نفس التوقيت من كل عام تنتشر الكثير من الأخبار حول تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2023 الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب غداً في الساعة التاسعة صباحاً، وكانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن النماذج التي يتداولها بعض الصفحات والمواقع الالكترونية والتي يزعم البعض أنها تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية هي لامتحانات الأغوام الماضية وليس هذا العام، وأشارت الوزارة أنها قامت بتأمين المخازن التي تتواجد بها أوراق امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع فرق من قبل وزارة الداخلية التي بالفعل أصبحت متواجدة في كافة اللجان على مستوى الجمهورية لتأمين اللجان والكشف عن الهواتف المحمولة التي يستخدمها الطلاب في تسريب امتحانات الثانوية العامة .

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

كما شدد الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم على الطلاب عدم تداول هذه النماذج حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى الحرمان من الامتحانات، وأشار إلى أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه داخل اللجنة وهو في حالة غش أو يقوم بتسريب الامتحانات سوف يتم تحويله للمساءلة القانونية وحرمانه من دخول الامتحانات هذا العام، وأضاف في نهاية حديثه إلى أن الوزارة تقوم بعرض عدد من المراجعات النهائية في جميع المواد على قناة مدرستنا أو من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت.

وحتي الان لم يتم نشر التسريبات واكدت المصادر أن الصور المتدوالة علي مواقع التواصل غير حقيقية وجاري حالياً اخذ اجراء قانوني مع الطلاب التي قامت بنشر تلك الاشاعات .