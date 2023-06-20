خطبة يوم عرفة كاملة من الحرم المكي 2023 دعاء يوم عرفة لبيك اللهم لبيك

يوم عرفة هو أحد الأيام المهمة في الإسلام ويأتي في التاسع من ذي الحجة، الشهر الثاني عشر في التقويم الهجري، ويعتبر يوم عرفة جزءًا من فريضة الحج، حيث يجتمع المسلمون علي جبل عرفات الموجود بالقرب من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

تعد هذه الفترة من العشر الأوائل من ذي الحجة مهمة للحجاج، حيث يتوجهون إلى مكة لأداء مناسك الحج، ويتوقف العمرة والحج يوم العرفة حيث يقيم الحجاج في صعيد عرفة.

يوم عرفة يعتبر يوم تجمع فيه الملايين من المسلمين من مختلف أنحاء العالم، ويقومون بالوقوف في جبل عرفة من الظهر حتى غروب الشمس، يعتبر هذا الوقوف الكبير في يوم عرفة من أعظم ركن في الحج، و حيث يغفر الله خطايا الحجاج في هذا اليوم ويستجيب لدعواتهم.

يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة يوم تجديد العهد بين الإنسان والله، وأكثر الأيام خيراً عند الله، يقضي المسلمون يوم عرفة بالدعاء والتضرع إلى الله، ويستغلون هذا اليوم لطلب المغفرة والتوبة من الذنوب والأخطاء، بعد انتهاء يوم عرفة، يأتي يوم العيد الأضحى المبارك، حيث يقوم الحجاج برمي الجمرات وذبح الهدي، ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام، إن يوم عرفة هو يوم ذو أهمية عظيمة في الإسلام، ويعتبر فرصة للمسلمين للتوبة والاستغفار وطلب الرحمة.

بث مباشر يوم عرفة

اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، وموسماً للحج، أن ترفع عني الذنوب وتكفر عني السيئات وتتوب عليَّ وتغفر لي، فإنك غفور رحيم.

دعاء يوم عرفة

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، وتعلم ما أخفي وما أعلن، وما يحيط بي، فاغفر لي ما أخطأت وما سأرت وما أسررت، وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي تجمع فيه الخلائق في عرفة، أن ترحم أموات المسلمين وتشفي مرضاهم وتغفر لهم وتعفو عنهم، وتكرمهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين.

خطبة عن يوم عرفة

إن أفضل الأيام عند الله تعالى هو يوم عرفة، فقد ذكره الله في القرآن الكريم ووصفه بأنه يوم التقرب إليه ويوم العتق من النار، إن يوم عرفة يأتي في التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم العيد، ويعد يومًا فريدًا ومباركًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

تعتبر صلاة وصيام يوم عرفة من الأعمال العظيمة والمحببة إلى الله تعالى في هذا اليوم، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ويعد وسيلة لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة.