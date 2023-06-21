ياحظك الحلو لو انت منهم.. دعم اضافي على بطاقة التموين لهذه الفئات

دعم اضافي على بطاقة التموين، تُقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية كجزء من المبادرات التموينية الشهرية المدعمة، والتي توفر لحاملي بطاقات التموين إمدادات غذائية ضرورية، تتم عملية توزيع السلع المدعومة على بطاقات التموين بموجب قيمة الدعم المخصصة لكل فرد، ويتم صرف هذه السلع بتلك القيمة المحددة، بالإضافة إلى ذلك، يتم طرح المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعارها في الأسواق العامة، مما يوفر فرصة للمواطنين للحصول على هذه المنتجات بأسعار ميسرة.

صرف دعم اضافي على بطاقة التموين

أكد السيد الوزير للتموين والتجارة الداخلية، د. على المصيلحي استمرار صرف دعم اضافي على بطاقة التموين ويعرف بالدعم الاستثنائي للأسر المستحقة على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذه القضية في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للنظر في إمكانية تمديد الصرف أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، صرح السيد إبراهيم عشماوي، المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الدعم الاستثنائي الخاص بالفئات الأولى بالرعاية والمقدم على بطاقات التموين سينتهي في نهاية يونيو الحالي، وسيتم دراسة إمكانية استمراره أو تمديده خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

حصة الفرد في بطاقة التموين

قد قامت وزارة التموين بتحديد حصة الفرد في قائمة السلع التموينية المتاحة على البطاقة التموينية، وتشمل هذه الحصة:

زجاجة زيت بسعة 800 مل.

وبحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

كما تشمل أيضًا كمية من السكر تصل إلى 2 كيلو لكل فرد، وبحد أقصى 8 كيلو لكل بطاقة.

بالنسبة لكمية الأرز، فإنه يتم صرف كيلو واحد لكل بطاقة تموينية تشمل أقل من 4 أفراد.

وفي حالة تواجد 4 أفراد أو أكثر على البطاقة، يمكن لصاحب البطاقة أن يختار استلام كمية إضافية من الأرز بمقدار 2 كيلو، ولكن هذا اختياري ولا يتطلب من المواطن الاستلام الإجباري لتلك الكمية. يمكن للمواطن أن يستبدل هذه الكمية الإضافية بأي من السلع الأخرى المتاحة في نظام التموين، وذلك حسب رغبته، وبذلك نكون أوضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم اضافي على بطاقة التموين.