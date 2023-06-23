ركز وخد بالك لتكون منهم.. حالات إيقاف المعاشات نهائيًا والحرمان من الزيادة طبقا لقانون المعاشات الجديد

حالات ايقاف المعاشات نهائيًا والحرمان من الزيادة طبقا لقانون المعاشات الجديد، مع ارتفاع اهتمام الكثير من الأفراد بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، الذي يؤثر على شرائح متعددة من المجتمع بما في ذلك العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، يتضمن القانون الجديد مجموعة من التحسينات الملموسة، تشمل هذه التحسينات زيادة المعاشات بشكل منتظم للتصدي لتداعيات الأزمات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في أموال التأمين الاجتماعي وتعزيز حماية حقوق المؤمن عليهم والعديد من الفوائد الأخرى.

حالات إيقاف المعاشات نهائيًا والحرمان من الزيادة

وفقًا للقانون الجديد للمعاشات الصادر في عام 2023، هناك 4 حالات قد تؤدي إلى إيقاف المعاشات وحرمان المستفيدين من الزيادة الجديدة المقررة في شهر أبريل، والتي من المفترض أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة، يأتي هذا التعديل استجابةً لتعديل قانون التأمينات الذي ينص على صرف الزيادة في شهر يوليو، وهو التوقيت المعتاد وفقًا للقانون، ويتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

حالات وقف المعاشات

تحت قانون المعاشات الجديد لعام 2023 ولائحته التنفيذية، سيتم إيقاف صرف المعاش والزيادة الجديدة في حال توفر أي من تلك الشروط لأصحاب المعاشات، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من الشهر التالي لتحقق إحدى تلك الحالات التي تؤدي إلى إيقاف المعاشات وحرمان المستفيدين من الزيادة، يتم تنظيم ذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

في سياق تطبيق خدماتنا المتنوعة في مجالات مختلفة، نستعرض الآن الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاشات وحرمان المستحقين من الزيادة الجديدة في المعاشات، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة السارية المعمول بها.

حالة الوفاة: في حال وفاة المستحق، يتوقف صرف المعاش عنه، وينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين الآخرين مثل الأبناء والأرملة. حالة الزواج: في حالة الزواج، يتم وقف صرف المعاش وحرمان المستحقين الأرامل والأبناء من الزيادة الجديدة في المعاش. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة: عادةً ما يتوقف صرف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة. ومع ذلك، يوجد استثناءات ومواقف خاصة تستدعي استمرار صرف المعاش لهم، مثل حالات العجز عن الكسب حتى زوال العجز، والطلاب حتى يلتحقوا بالعمل أو يبلغوا سن 26 عامًا، حسب ما ينطبق في كل حالة، ويتم صرف المعاش للطالب حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها سن 26. كما يتوقف صرف المعاش في حال توافر شروط استحقاق معاش آخر.

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