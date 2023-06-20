هُنا.. رابط results.mlazemna نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا عموم المحافظات
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نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا، انتهي طلاب الثالث متوسط بالايام الماضية من اداء عملية الامتحانات وسط حالة من التوتر الشديد وذلك من أجل الحصول علي نتائجهم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الطلاب من الامتحانات وجاري بالوقت الحالي عملية التصحيح وسوف تتوافر النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح ويتم رفعها بالكنترول علي مواقع ملازمنا ونتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023
وشهدت الاونة الاخيرة حالة من الترقب للحصول علي النتيجة عقب اعلان احد المصادر داخل الوزارة واكد ان نسب النجاح مرتفعة للطلاب الثالث المتوسط وجاري حالياً التصحيح وسوف تكون متاحة خلال الاسبوع الجاري اي قبل حلول عيد الاضحي المبارك .
نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا
- قم بزيارة موقع نتائجنا عبر مواقع وزارة التربية العراقية.
- قم بإختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس الخاص به
- يتم بالضغط على زر عرض نتيجة الطالب.
وجاري حالياً رفع النتجة على موقع وزارة التربية والتعليم كما اعلنت الكثير من المصادر بالعراق بالساعات الماضية وسط حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب الثالث المتوسط التمهيدي.
|نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|الكرخ الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|نينوى / الموصل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|النجف
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار / الناصرية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|القادسية / الديوانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|واسط
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الأنبار / الرمادي
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|بابل / الحلة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|البصرة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كربلاء
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كركوك / التأميم
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ديالى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ميسان / العمارة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|المثنى / السماوة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|اربيل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|السليمانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|دهوك
|جاري الرفع
|اضغط هنا
وتجري حالياً عملية فصح النتائج والمراجعة عقب رفعها وسوف تبدء الوزارة بتوفير الملفات لعموم المحافظات خلال الساعات القادمة علي المواقع التابعة للوزارة.