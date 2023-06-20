هُنا.. رابط results.mlazemna نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا، انتهي طلاب الثالث متوسط بالايام الماضية من اداء عملية الامتحانات وسط حالة من التوتر الشديد وذلك من أجل الحصول علي نتائجهم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الطلاب من الامتحانات وجاري بالوقت الحالي عملية التصحيح وسوف تتوافر النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح ويتم رفعها بالكنترول علي مواقع ملازمنا ونتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023

وشهدت الاونة الاخيرة حالة من الترقب للحصول علي النتيجة عقب اعلان احد المصادر داخل الوزارة واكد ان نسب النجاح مرتفعة للطلاب الثالث المتوسط وجاري حالياً التصحيح وسوف تكون متاحة خلال الاسبوع الجاري اي قبل حلول عيد الاضحي المبارك .

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا

قم بزيارة موقع نتائجنا عبر مواقع وزارة التربية العراقية.

قم بإختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط

قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس الخاص به

يتم بالضغط على زر عرض نتيجة الطالب.

وجاري حالياً رفع النتجة على موقع وزارة التربية والتعليم كما اعلنت الكثير من المصادر بالعراق بالساعات الماضية وسط حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب الثالث المتوسط التمهيدي.

وتجري حالياً عملية فصح النتائج والمراجعة عقب رفعها وسوف تبدء الوزارة بتوفير الملفات لعموم المحافظات خلال الساعات القادمة علي المواقع التابعة للوزارة.