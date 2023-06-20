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هُنا.. رابط results.mlazemna نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا عموم المحافظات

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احمد عليمنذ 35 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا، انتهي طلاب الثالث متوسط بالايام الماضية من اداء عملية الامتحانات وسط حالة من التوتر الشديد وذلك من أجل الحصول علي نتائجهم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء الطلاب من الامتحانات وجاري بالوقت الحالي عملية التصحيح وسوف تتوافر النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح ويتم رفعها بالكنترول علي مواقع ملازمنا ونتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023

وشهدت الاونة الاخيرة حالة من الترقب للحصول علي النتيجة عقب اعلان احد المصادر داخل الوزارة واكد ان نسب النجاح مرتفعة للطلاب الثالث المتوسط وجاري حالياً التصحيح وسوف تكون متاحة خلال الاسبوع الجاري اي قبل حلول عيد الاضحي المبارك .

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 موقع ملازمنا

  • قم بزيارة موقع نتائجنا عبر مواقع وزارة التربية العراقية.
  • قم بإختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط
  • قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس الخاص به
  • يتم بالضغط على زر عرض نتيجة الطالب.

وجاري حالياً رفع النتجة على موقع وزارة التربية والتعليم كما اعلنت الكثير من المصادر بالعراق بالساعات الماضية وسط حالة من الترقب الشديد من قبل طلاب الثالث المتوسط التمهيدي.

نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
المحافظةالحالةالتحميل
الكرخ الاولىجاري الرفع اضغط هنا 
الكرخ الثانيةجاري الرفع اضغط هنا 
الكرخ الثالثةجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الاولىجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الثانيةجاري الرفع اضغط هنا 
الرصافة الثالثةجاري الرفع اضغط هنا 
نينوى / الموصلجاري الرفع اضغط هنا 
النجفجاري الرفع اضغط هنا 
ذي قار / الناصريةجاري الرفع اضغط هنا 
القادسية / الديوانيةجاري الرفع اضغط هنا 
صلاح الدينجاري الرفع اضغط هنا 
واسطجاري الرفع اضغط هنا 
الأنبار / الرماديجاري الرفع اضغط هنا 
بابل / الحلةجاري الرفع اضغط هنا 
البصرةجاري الرفع اضغط هنا 
كربلاءجاري الرفع اضغط هنا 
كركوك / التأميمجاري الرفع اضغط هنا 
ديالىجاري الرفع اضغط هنا 
ميسان / العمارةجاري الرفع اضغط هنا 
المثنى / السماوةجاري الرفع اضغط هنا 
اربيلجاري الرفع اضغط هنا 
السليمانيةجاري الرفع اضغط هنا 
دهوكجاري الرفع اضغط هنا 

وتجري حالياً عملية فصح النتائج والمراجعة عقب رفعها وسوف تبدء الوزارة بتوفير الملفات لعموم المحافظات خلال الساعات القادمة علي المواقع التابعة للوزارة.

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احمد عليمنذ 35 دقيقة
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