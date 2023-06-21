يابختك لو انت منهم.. 8 فئات يحق لها صرف معاش تعويضي طبقًا لقانون التأمينات الجديد

صرف معاش تعويضي، تم وضع قوانين وضوابط واضحة في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية لتحديد استحقاق المواطنين للحصول على المعاش التأميني وصرف التعويض في حالة انتهاء فترة خدمتهم، وتم توضيحها بشكل واضح في القانون، وفقًا للمادة 26 في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه وعدم توفر شروط استحقاق المعاش، يحق له الحصول على تعويض واحد يشمل فترات الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

معاش تعويضي 15% عن كل سنة

يتم صرف معاش تعويضي بنسبة 15% لكل سنة في الحالات التالية:

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو العمل في الخارج بصفة دائمة أو الانضمام إلى البعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية بلده.

هجرة المؤمن عليه.

صدور حكم نهائي بسجن المؤمن عليه لمدة تتجاوز سن الشيخوخة المحددة.

حدوث عجز جزئي دائم يمنع المؤمن عليه من العمل خلال فترة السجن.

انضمام المؤمن عليه إلى الحياة الرهبانية.

عجز المؤمن عليه بشكل كامل.

وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة يتم توزيع المبالغ المستحقة بنسبة توزيعها على مستحقي المعاش وفقًا لحصصهم في المعاش. إذا لم يكن هناك سوى مستحق واحد للمعاش، يتم صرف المبالغ كاملة له. إذا لم يكن هناك أي مستحق للمعاش، يتم توزيع المبالغ للورثة الشرعيين.

بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة المحددة.

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ووفقًا لتلك المادة، سيتم حساب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من فترة الاشتراك في التأمين. ويراد بالأجر السنوي الأجر أو الدخل المحسوب وفقًا للمادة 22 من هذا القانون، ويضرب بمعامل اثنتا عشرة.

قيمة المعاش التعويضي لأصحاب المعاشات

يتم تقديم معاش تعويضي المؤمن عليه بنسبة مئوية من أجره السنوي بناءً على سنه في تاريخ وفاته، يُعرف الأجر السنوي في هذه الحالة على أنه مبلغ تسوية المعاش المضروب في عدد الأشهر الاثنا عشر، ويشدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المبلغ التعويضي الإضافي بنسبة 50٪ في حالات الإصابة أثناء العمل، ويتضاعف المبلغ التعويضي الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه بعد انتهاء فترة خدمته وعدم وجود مستحقين للمعاش.