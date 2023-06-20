moed.gov.sy : رابط استخراج نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب والاسم التربية السورية

نتائج التاسع سوريا، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البثحية من قبل طلاب التاسع في سوريا عقب انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات بالفترة الاخير وسط تشديد من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا اثناء عملية الامتحانات، واعلنت الوزارة ان الطلاب ادو الامتحانات بدون اي شغب وجاري حالياً عملية فحص اوراق الامتحانات وتعمل الوزارة بالفترة القادمة علي رفع النتائج عقب الانتهاء من عملية التصحيح.

نتائج التاسع سوريا moed.gov.sy

وأكدت المصادر في وزارة التربية والتعليم بالأيام الماضية انها تعمل على الانتهاء من عمليات التصحيح وتجري حالياً المراجعة ورصد درجات الطلاب بالصف التاسع، وذلك من أجل توفير النتائج قبل حلول عيد الأضحي المبارك ونتابع مع حضراتكم كافة الاخبار الخاصة بنتائج التاسع في سوريا وأعلن المتحدث الرسمي ان النتيجة ستكون متوفرة قبل عيد الاضحي ونعمل علي ذلك بالفترة القادمة وسوف تتوافر بالاسم الخاص بالطالب او برقم الاكتتاب الخاص به.

واعلنت وزارة التربية السورية بالساعات الماضية أن عملية التصحيح تجري وجاري الانتهاء وسوف تتوافر النتائج قبل حلول عيد الاضحي ونأمل من الجميع الانتظار وعدم القلق النتائج مبشرة للغاية عن السنوات الماضية .