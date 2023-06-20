القاهرة: 225.. تنسيق التمريض العسكري 2023 | الدرجة في مختلف محافظات مصر وشروط القبول

تنسيق التمريض العسكري 2023 أصبح كل الطلاب يهتمون به ويبحثون عنه بكثرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الفترة الأخيرة، ويرغب الطلاب في الالتحاق بإحدى بدائل الثانوية العامة في ظل المشاكل التي تواجههم في الامتحانات في ظل النظام التعليمي الجديد في مصر، ومن أهم وأكثر المدارس التي يهتم بها الجميع هي مدارس التمريض العسكري، وقد تم الإعلان عن تنسيق هذه المدارس الذي يختلف من محافظات لأخرى على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي نفس الوقت يكون القبول بناءً على نسبة نجاح الطالب، ونستعرض عبر موقعنا البديل كل التفاصيل عن تنسيق التمريض العسكري 2023 ودرجته في مختلف المحافظات وشروط القبول أيضاً، تابع..

درجة القبول في تنسيق التمريض العسكري 2023

اختلفت درجة القبول في تنسيق التمريض العسكري 2023 من محافظة لأخرى على مستوى جمهورية مصر العربية بهذا الشكل:

محافظة القاهرة: 225 درجة.

محافظة الإسكندرية: 218 درجة.

محافظة الشرقية: 228 درجة.

محافظة القليوبية: 217 درجة.

محافظة الإسماعيلية: 219 درجة.

محافظة دمياط: 205 درجة.

محافظة المنوفية: 225 درجة.

محافظة السويس: 222 درجة.

محافظة الفيوم: 219 درجة.

محافظة أسيوط: 224 درجة.

محافظة أسوان: 208 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 222 درجة.

محافظة قنا: 208 درجة.

محافظة الأقصر: 199 درجة.

محافظة مرسى مطروح: 206 درجة.

محافظة سوهاج: 223 درجة.

محافظة المنيا: 213 درجة.

محافظة بني سويف: 216 درجة.

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة.

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة.

شروط القبول في التمريض العسكري 2023

يفضل الإناث الدخول لمدارس التمريض العسكري أكثر من الشباب، وهناك مدارس مختلطة يدرس بها الشباب والبنات، ومدارس مخصصة من أجل الإناث فقط، خاصة أن نسبة الالتحاق بهذه المدارس للبنات أكثر من الشباب، لكن هناك شروط القبول في مدارس التمريض العسكري يجب توافرها في أي طالب يريد الالتحاق بها، وهي كما يلي: