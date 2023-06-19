“أحصل حالًا” نتائج الثانوية العامة في قطر 2023 عبر موقع edu.gov.qa

نتائج الثانوية العامة في قطر 2023 يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية قطر كما توجد بعض التصريحات التي تخص ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر

نتائج الثانوية العامة في قطر 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في قطر وذلك عن طريق الدخول أولا إلى موقع وزارة التربية قطر بوابة خدمات الجمهور وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.edu.gov.qa/

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام عن نتيجة الثانوية العامة التي توجد في القائمة الرئيسية ومن ثم يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة.

نقوم من خلال هذه الخانات بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس وجميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الأماكن المخصصة لها.

يتم في النهاية الضغط على كلمة بحث من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

اخر تصريحات نتيجة الثانوية العامة قطر 2023

توجد بعض التصريحات التي تخص ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر وهذه التصريحات تتمثل في الآتي