تفعيل رابط فحص كابونة الوكالة.. فحص كابونة الوكالة شهر 6 يونيو 2023 الدفعة الجديدة

يبحث العديد من المستفيدين من خدمة فحص كابونة الوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بفارغ الصبر عن موعد توزيع الكابونات الجديدة، تبنت الأونروا نظامًا فريدًا للكابونات، حيث تعتمد على السلة الموحدة (الكابونة الموحدة) لتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين، وتم توحيدها لتوفير مواعيد ثابتة للتوزيع، يواصل الأونروا جهودها المستمرة لتأمين وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهها نتيجة نقص التبرعات والدعم من الدول المانحة.

فحص كابونات الوكالة شهر 6/2023

وفي هذا السياق، قد بدأت الأونروا الآن دورة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الحالي، قامت فروع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بإرسال رسائل إلكترونية للمستفيدين الذين تم قبولهم للاستفادة من الدورة الجديدة لكابونات الوكالة.

يرجى الانتباه إلى أنه لا يتم توفير خدمة فحص كابونة الوكالة في مراكز التوزيع. ولتسهيل إجراءات استلام كابونتك، يرجى إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

1. تاريخ الكابونة.

2. نوع الكابونة.

3. رقم الدفتر.

4. رقم الصفحة.

يرجى العلم بأنه لن يتم قبول استلام الكابونة قبل اليوم المحدد المحدد لها.

رابط فحص كابونة الوكالة شهر 6 يونيو 2023

وتم توجيه الدعوة لجميع المستفيدين للتحقق من مواعيد استلامهم الخاصة بالدورة الجديدة، وذلك عبر الوصول إلى رابط محدد في الرسائل الإلكترونية، للتحقق من فحص كابونة الوكالة الخاصة بالدورة الجديدة لشهر يونيو، يتطلب اتباع الخطوات التالية: