حان الآن..موعد أذان المغرب اليوم في مصر بـ تاريخ 19 يونيو 2023 لجميع المحافظات المصرية

موعد أذان المغرب اليوم في مصر والتي يبحث عنه الآن ملايين من المسلمين وخاصة بعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي بداو أول أيام صيامهم من اليوم وتستمر حتى يوم عرفة ، ومع زيادة عدد ساعات عقب تطبيق التوقيت الصيفي ازدادت فرق التوقيت الصلوات بمقدار ساعة واحدة عن ما كان سابقا، وبالتالى يؤذن المغرب اليوم في التمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، واليكم الآن تفاصل مواقيت الصلاة في مصر الجديدة.

موعد أذان المغرب اليوم في مصر

يصوم المسلمين الأيام الأولي من شهر ذي الحجة والتي اعلنت معه البحوث الفلكية ودار الأفتاء على أن أول أيام شهر ذي الحجة، تبدأ من اليوم 19 يونيو 2023 في مصر والمملكة العربية السعودية، وتعد الأيام العشر الأولي من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، وافضل الأوقات للأعمال الصالحة والتي من احبها إلي المسلمين هي الصيام ، ولكن هذا العام نظرا لان شهر رمضان المبارك الماضي، جاء في فصل الربيع بالكامل فكانت ساعات الصيام بها اقل من إلا بقدار ساعتين كاملين، وعلى عكس لسنوات الماضية فكان يأتي شهر رمضان في الصيف والعشر الأوائل في الصيف أيضا فيعتبر نفس عدد ساعات الصيام المعتاد علها ، لكن حاليا، ومع تطبيق توقيت الصيفي قد يجد البعض صعوبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بسبب زيادة ساعات الصيام والتي تصل حتى 16 ساعة كاملين.

موعد أذان المغرب

قد يختلف توقيت أذان المغرب من محافظة إلي اخر بضعة دقائق فقط، عن توقيت محافظة القاهرة واليك موعد أذان المغرب اليوم في مصر ومواقيت الصلاة ليوم 19 يونيو2023،