هتدفع دلوقتي فاتورة التليفون الأرضي في خطوتين بس!! عبر موقع المصرية للاتصالات 2023
بعد أن قامت الشركة الخاصة بالاتصالات بالسعي حول أمر تحويل كافة المعاملات والخدمات لتكون بشكل رقمي ليسهل الأمر على المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيثُ تعتبر فاتورة التليفون الأرضي من الأشياء المهمة التي يتابعها المواطنين باستمرار لمتابعة الفاتورة وسدادها قبل موعد الانتهاء حتى لا يتعرض التليفون الأرضي للتوقف ويتحول لاستقبال المكالمات فقط، ولذلك عملت شركة الاتصالات لتكون كافة الخدمات المتعلقة بالتليفون الأرضي يمكن تنفيذها من خلال الانترنت ومن دون حاجة مالك التليفون الأرضي أن يذهب لمقر شركة الاتصالات لكي يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
بعد إطلاق موقع من قبل شركة الاتصالات حتى يقوم المواطنين من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حرصاً على المواطنين لتوفير لهم الوقت وأيضاً الجهد وكذلك تسهيل عليهم الخدمات للانتهاء منها بدون مواجهة معاناة، يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من الخطوات المتتالية والتي تكون كالتالي:
- يقوم المواطن بالدخول هنا حتى يذهب للموقع المخصص من قبل الشركة المصرية للاتصالات.
- الخطوة التالية على المواطن أن يكتب رقم التليفون الأرضي الذي يريد القيام بعملية الاستعلام فيما يتعلق بالفاتورة الخاصة به.
- وبعد هذه الخطوة يتوجب عليك أن تحدد الاستعلام وتنقر عليه، وبذلك تكون قد أنهيت عملية الاستعلام وستجد أن معلومات التليفون الأرضي الذي قمت بتدوينه ظاهرة أمامك.
- ويمكن أن تقوم بالاستعلام أيضاً عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق القيام بالاتصال برقم 19777 والذي يكون الرقم الخاص بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات.
- ويتيح أيضاً للمواطنين إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الإلكتروني.