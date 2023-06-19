“هتاخدوا هدنة” التعليم المصري يُعلن عن عدد ايام إجازة عيد الأضحى لطلاب ثانوية عامة

لقد بدأ طلاب الثانوية العامة تأدية الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام، وتزامنًا مع أقتراب موعد إجازة عيد الأضحى فلقد زادت عمليات البحث لمعرفة عدد ايام إجازة عيد الأضحى لطلاب ثانوية عامة المحددة وذلك قبل أن يعود الطلاب لاستئناف الامتحانات من جديد.

عدد ايام إجازة عيد الأضحى لطلاب ثانوية عامة

بالنسبة إلى مدة الأجازة التي سوف يحصل عليها الطلاب فإنها خمس أيام، والتي سوف تبدأ في الـ 27 من يونيو 2023 وسوف تستمر حتى الـ 1 من يوليو حتى يعود الطلاب إلى استئناف الامتحانات الخاصة بهم.

إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي

لقد تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى بالنسبة إلى جميع العاملين في القطاع الحكومي، والتي سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وسوف تستمر الإجازة حتى 1 يونيو وبالتالي فإن مدتها خمس أيام بعد دمج إجازة ثورة 30 يونيو أيضًا.

وأيضًا هذه المدة هي نفس الإجازة التي سوف يحصل عليها مختلف العاملين في القطاع الخاص بأجر كامل، وذلك وفقًا لقانون العمل المصري.

أما بالنسبة إلى إجازة عيد الأضحى إلى العاملين في البنوك فإنها سوف تبدأ من 27 يونيو 2023 وتستمر حتى 2 من يوليو 2023، وذلك وفقًا لقانون العمل.

موعد عيد الأضحى في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى في مصر الـ 27 من يونيو هي يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى، والـ 28 من يونيو 2023 ويستمر حتى 1 يوليو، وبناء على ذلك فلقد تم تحديد موعد الإجازة في مختلف القطاعات سواء كانت هيئة حكومية أو قطاع خاص أو بالنسبة إلى طلاب الثانوية العامة.