هتعرف دلوقتي اسمك مقبول في تكافل وكرامة ولا لا!! لما تدخل على موقع الوزارة الرسمي tk.moss.gov.eg

يُعد معاش تكافل وكرامة شكل من المساعدات المالية والمنح الرئاسية التي تقدمها الحكومة المصرية إلى المواطنين من الأسر الفقيرة والمحتاجة في الجمهورية، وتقوم وزارة التضامن بتقديم هذا المعاش بأمر رئاسي، ولهذا السبب نجد الكثيرون بعد التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة يبحثون عن كيف اعرف اسمي اتقبل في تكافل وكرامة؟ وفي تقرير اليوم سنوضح لكم كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالمعاش، فضلًا تابعونا.

كيف اعرف اسمي اتقبل في تكافل وكرامة؟

بعد التقديم على الموقع ورفع كل الأوراق الرسمية اللازمة للتقديم، يمكن للمتقدم الاستعلام هل اسمه من المقبولين في المعاش أم أنه تم رفضه ولن يُقدم له هذا المعاش، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

على الفرد المتقدم أن يلج إلى صفحة تكافل وكرامة الموجودة على الشبكة والتابع لوزارة التضامن والشؤون الاجتماعية.https://tk.moss.gov.eg/

يدون المستعلم الرقم القومي الخاص بك، ومن ثم ينقر على استعلام عن الأسماء.

ستظهر النتيجة أمامه وهل هو مشمول بالمعاش أم لا.

حيث يتم قبول الأرامل والمطلقات وذو الدخل لمحدود وأصحاب الإعاقات والفئات التي تحتاج إلى مساعدة حقًا بشكل شهري.

مع العلم أنه في حالة عدم قبوله ووجد نفسه عند الاستعلام أنه غير مقبول ومتوافر به شروط استحقاق المعاش، يمكنه تقديم شكوى وانتظار الرد عليها، حيث بنفس طريقة الاستعلام يمكن التعرف على تفاصيل الشكوى وهل تم الرد عليها أم لا، حيث يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به وينقر على الاستعلام عن شكوى، بل وفي حالة الرد عليه سوف يتبين له وسيتعرف المتقدم ما مصيره.