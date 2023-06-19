هتحجز شقتك دلوقتي لما تعرف اماكن شقق الاسكان الاجتماعي “من هنا” 2023 في أرقى الاماكن بمصر

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي عديدة ومختلفة في جميع المحافظات والمدن كما يمكن التقديم على هذه الشقق من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي تكون في المدن الآتية:

تم تحديد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 حيث يشمل الطرح الأول لوزارة الاسكان لشقق الاسكان الاجتماعي أكثر من 22 ألف وحدة سكنية في 5 مدن جديدة.

يتم توفير شقق الإسكان الاجتماعي في سكن مصر.

كما توجد في مدينة دار مصر.

توجد شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي.

كما يتم توفيرها في مدينة جنة مصر.

يمكن أن تتوافر شقق الإسكان الاجتماعي في قطامية جاردنز.

يمكن أن تتوافر شقق مشروع جنة مصر في مدينة أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والمنيا الجديدة والشروق والمنصورة الجديدة ودمياط وغرب قنا وغرب اسيوط والعلمين الجديدة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية: