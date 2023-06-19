دعاء سحري ينجيك من صعوبة الاختبار!! تعرف على أكثر من 100 دعاء دخول الامتحان

تنطلق هذه الفترة امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، حيث جميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الثانوي يؤدون امتحاناتهم، ولأنها مرحلة صعبة وفاصلة بحياة الطلاب وفارقة في مستقبلهم نجدهم يتساءلون عن دعاء دخول الامتحان، بحيث يقوموا بترديد الدعاء قبل أن يدخلوا الاختبارات، آملين أن يوفقهم الله في اختباراتهم، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أفضل الأدعية، فضلًا تابعونا.

دعاء دخول الامتحان

أبرز ما يبحث عنه طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي هو دخول الاختبار، حيث ينطلق الآن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث تنطلق امتحانات نهاية العام 2023 للعام الجاري، ويبحث الطلاب عن الأدعية التي تزيد من تركيزهم وتساعدهم على التركيز والهدوء والاطمئنان أثناء الحل في لجنة الامتحانات، ويأتي أدعية دخول الامتحانات على النحو التالي:

“اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر..”.

“ربي إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي فيه يا رب العالمين”.

“اللهم إني توكلتُ عليك، وفوضتُ أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك..”.

“ربي إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين”.

دعاء ليلة الامتحان للثانوية العامة 2023

وضحنا لكم دعاء دخول الامتحان، حيث امتحانات الثانوية العامة والتي بدأ الطلاب بأداء الامتحانات الخاصة بهم في الثاني عشر من شهر يونيو من عام 2023، حيث هذه الاختبارات تستمر لمدة شهر تقريبًا، حيث تنتهي بإذن الله في الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2023، لذا ليلة الامتحان حاول التركيز والهدوء قدر الإمكان، وبعد أن تنتهي من المذاكرة بشكل جيد والمراجعة، قم بالاستحمام بالماء الدافئ وبعدها تناول كوب من التمر مع اللبن ومن ثم ابدأ في ترديد أدعية الامتحان، والتي هي على النحو التالي: