قبل عيد الأضحى بأيام .. تعرف على شروط وزن وعمر الأضحية 2023

عندما يقترب موسم الأضحية، يصبح الحديث عن شروط وزن وعمر الأضاحي أمرًا شائعًا، يعتبر الاختيار الصحيح للأضحية أمرًا هامًا للغاية لضمان تلبية متطلبات الشرعية والجودة في هذا المقال، سنتناول بعض الشروط والمعايير المهمة للوزن والعمر للأضاحي.

شروط وزن وعمر الأضحية

أولاً نتحدث عن وزن الأضاحي، يعتمد وزن الأضحية على نوع الحيوان والهدف من الذبح في العادة، يُفضل أن يكون وزن الأضحية متوسطًا بحيث لا يكون صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا.

وزن الأضحية يتراوح عادة بين 45 إلى 60 كيلوجرامًا للأبقار و25 إلى 40 كيلوجرامًا للغنم والماعز.

يفضل أن يتم ذبح الأضحية عندما يكون وزنها في الحدود المذكورة لضمان الجودة والتوافق مع المتطلبات الشرعية.

ثانيًا نأخذ في الاعتبار عمر الأضاحي، يعتبر العمر أيضًا عاملًا مهمًا في تحديد الجودة والشرعية للأضاحي في الأبقار، يفضل ذبح الثيران التي تتراوح أعمارها بين 2 و5 سنوات، بينما يفضل ذبح الغنم والماعز الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، يعتقد أن الأضاحي في هذه الفترة من العمر يكون لحمها أكثر نضجًا وجودة.

أهم المميزات التي يجب أن تبحث عنها في الاضحيه

الصحة الجيدة لأن الأضحية الصحية والنشيطة تكون مؤشرًا إيجابيًا على جودة لحمها وطعمها، كما يجب أن تكون لحومها متماسكة وخالية من الروائح الكريهة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحرص على شراء الأضحية من مصادر موثوقة ومعتمدة، قد تجد بعض الأماكن التي تبيع الأضاحي بأسعار منخفضة، ولكن قد يكون ذلك على حساب جودة الحيوان وسلامته،لذا فمن الأفضل أن تشتري الأضاحي من أماكن معروفة بجودة الحيوانات التي تبيعها وتلتزم بالمعايير الصحية.