من هنا .. خطوات معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر موقع النيابة العامة 2023

وفرت النيابة العامة للمرور الكثير من الخدمات على قائدي السيارات، والتي كان من بينها هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ولذا نجد الكثير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن خطوات معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم لوحة السيارة، فضلًا تابعونا لنوضح لكم الأمر في تقرير اليوم.

خطوات معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة

يمكن لقائدي السيارات التعرف هل مسجل عليهم أي مخالفات مرورية أم لا سواء على السيارة الخاصة بهم أو على رخصة القيادة نفسها، وتأتي خطوات الاستعلام ومعرفة المخالفات على النحو التالي:

على قائد السيارة أن يقوم بالتوجه في البداية إلى رابط موقع النيابة العامة للمرور الموجودة على شبكة الإنترنت.http://ppo.gov.eg/tr

يختار من ضمن الخدمات المتاحة أمامه خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يقوم بعدها بالتوجه إلى اختيار الاستعلام عن المخالفة من خلال رقم اللوحة.

اختر أولًا رخصة القيادة أم رخصة السيارة.

أدخل البيانات الخاصة بك من رقم اللوحة والرقم القومي ورقم الهاتف وباقي البيانات.

انقر بعدها على استعلام وبعدها ستظهر المخالفات المسجلة على السيارة.

مع العلم أنه يمكن التظلم على المخالفات المرورية أو على الأقل التخفيف من قيمة الغرامة المسجلة عليك بسبب المخالفة، وذلك بنفس الخطوات التي قمت باتباعها، ولكن بدل من الاستعلام عن المخالفات قم بالضغط على التظلمات، وللعلم أن قيمة المخالفة تختلف من مخالفة إلى أخرى على حسب نوعها، هل هي تجاوز حد السرعة أو التحدث في الهاتف أو لأي سبب كان.