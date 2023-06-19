كم مبلغ تكافل وكرامة للمقبولين الجدد؟ .. التضامن الاجتماعي يفصح عن كافة التفاصيل

يبحث الآلاف من المواطنين عن طريقة التسجيل في الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة المصرية للاسر الفقيرة والمسنين والعاطلين والمعاقين تكافل وكرامة وكم مبلغ تكافل وكرامة للمقبولين الجدد بعد الزيادة التي صدر بها قرار في شهر أبريل الماضي كل هذا وأكثر ستجدونه في التقرير التالي.

كم مبلغ تكافل وكرامة للمقبولين الجدد

أعلنت الحكومة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة معاش تكافل وكرامة ويتساءل البعض كم مبلغ تكافل وكرامة للمقبولين الجدد وقد أجابت الوزارة أن معاش تكافل زاد بقيمة 25% أي من كان يحصل على معاش 500 أصبح بعد الزيادة 625 جنيه كما زاد معاش المسنين ليصبح 625 بدل 450 جنيه مصري.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وفرت معاش تكافل وكرامة رفع المستوى المعيشي للمواطنين التي حالتهم تحت خط الفقر ويتم التسجيل والاستفادة من هذا الدعم المالي وفق ضوابط وشروط حددتها الوزارة تتلخص فيما يلي:

أن يكون المتقدم يعاني من ظروف معيشية صعبة.

عدم وجود دخل ثابت من وظيفة حكومية.

لا يكون لدى المتقدم اي املاك واراضي زراعية مسجلة باسمه.

في حال كان من المعاقين يجب توفير تقرير من القومسيون الطبي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وحددت الوزارة موعد ثابت يتم فيه الحصول شهريا على معاش تكافل وكرامة يوافق يوم الخامس عشر من الشهر الميلادي ويتم الصرف من خلال الكروت الذكية التي وفرتها الوزارة للمستفيدين (فيزا) من ماكينات الصراف الالي اي تي ام المنتشرة في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.