عاجل .. أعرف بسرعة اخر موعد لإيداع رواتب يونيو 2023 قبل عيد الأضحى

حرصت وزارة المالية على تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو قبل عيد الأضحى، ولقد بدأ بالفعل إيداع الرواتب مع الطلب من المواطنين عدم التزاحم أمام ماكينة الصرف إتباعًا للإجراءات الاحترازية وحرصًا على سلامة الجميع، مما كان سبب في تحديد اخر موعد لإيداع رواتب يونيو 2023 وذلك لإعطاء فرصة إلى المواطنين لسحب المرتبات الخاصة بهم في أي وقت.

اخر موعد لإيداع رواتب يونيو 2023

لقد أوضحت الوزارة على المرتبات سوف تكون متاحة من قبل الموعد المحدد للوزارة وذلك بداية من 18 يونيو 2023، وسوف يستمر حتى الخميس الموافق 22 يونيو 2023 ولقد تم تمديد المدة لتجنب التزاحم أمام ماكينة الصرف.

حيث أن المواطنين ينتظرون الحصول على المرتبات الخاصة بهم كل شهر حتى يمكنهم تلبية الاحتياطات الأساسية لهم الخاصة بهم وبجميع أفراد الأسرة قبل عيد الأضحى.

صرف مرتبات شهر يونيو

يبلغ عدد العاملين في الدولة 11 مليون موظف وكل شهر ينتظرون الحصول على المرتبات الخاصة بهم، والتي قد قامت الوزارة بتبكيرها لتصبح قبل عيد الأضحى، حيث أن العاملين في مختلف قطاعات الدولة يبحثون بإستمرار لمعرفة موعد إيداع المرتبات من كل شهر، وكما وضحنا أن الموعد بعد التبكير أصبح بداية من يوم الأحد 18 يونيو 2023 أي من بداية الأسبوع الجاري، والإيداع مستمر حتى نهاية الأسبوع.

من أكثر ما تم التأكيد عليه من قبل الجهات المختصة مع تبكير المرتبات أنه يجب على الموظفين تجنب التزاحم أمام مكينة الصرف، وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين خاصة وأن الصرف مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري الموافق 22 من يونيو 2023.