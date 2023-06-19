تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة 2023 ضد حرس الحدود .. وأهم القنوات الناقلة

مقرر أن يواجه الأهلي المصري ضمن الدوري المصري نظيره حرس الحدود يوم الخميس القادم، ولذا نجد عشاق الساحرة المستديرة من كل أنحاء جمهورية مصر العربية يتساءلون عن مباراة الأهلي القادمة 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد النتيجة والقنوات الناقلة لهذه الجولة، فضلًا تابعونا.

مباراة الأهلي القادمة 2023

مقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2023، حيث جولة ضمن منافسات الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف، ويواصل الأهلي نجاحاته بعد أن تم تتويجه للمادة الحادية عشر لأفريقيا في تاريخه، حيث حصل على اللقب بعد أن تعادل مع الوداد المغربي بجولة العودة، بينما فاز في جولة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد فقط، وتنطلق هذه الجولة ضمن مبارايات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة حرس الحدود والأهلي المصري

وضحنا لكم مباراة الأهلي القادمة 2023، حيث ستكون الجولة بين الأهلي المصري وبين حرس الحدود، ومقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل المباراة على شاشتها لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويحتاج الأهلي المصري إلى الحصول على 77 وجبة كي يحسم درع الدوري، ويُعتبر أكثر المنافسين له هو نادي بيراميدز.

ويحتل الآن بيراميدز صدارة الدوري ومعه أربعة وستين نقطة حيث حصل عليهم من 30 مباراة، بينما في دور الوصافة الأهلي المصري ومعه رصيد اثني وستة نقطة من خلال أربعة وعشرين مباراة، بل ومعه سبع جولات مؤجلة.