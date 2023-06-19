نزلت حالًا الرواتب!! تعرف على موعد صرف رواتب تكافل وكرامة 2023
العديد من المواطنين المصريين مستمرين في البحث عن موعد صرف رواتب تكافل وكرامة 2023 ، وكيفية التعرف على الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، بالتحديد عقب أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالنشر من خلال موقعها الإلكتروني أنه يمكن للمواطنين كافة بمصر التعرف على تلك الأسماء، والاستعلام عنها بسهولة، بصورة إلكترونية، لذا سوف نرفق إليكم كل تفاصيل الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة، حتى يتمكن المواطنين من التعرف على حالة الطلب الخاص بهم بسهولة، عن طريق اتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام الموضحة من جانب الوزارة.
موعد صرف رواتب تكافل وكرامة 2023
تساءل المواطنين عن موعد صرف رواتب تكافل وكرامة 2023 ، لذا قد بينت وزارة التضامن صرف هذا الموعد، إذ أنه سوف يكون في اليوم الموافق من 15 يوليو 2023م، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعاش يتم صرفه فحسب للمستحقين، الذين من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المرأة الأرملة، وأيضًا المطلقة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
كيفية التعرف على الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت كيفية التعرف على الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ، حيث أنها قالت إنه يمكن الاطلاع على هذه الأسماء عبر السير على الخطوات المقبلة:
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط هنا.
- بعد ذلك يلزم عليك إدخال الرقم القومي الذي يتعلق بك، وذلك في المكان الصحيح له، والمخصص لكتابته به.
- في النهاية، يتم الضغط على أيقونة «إظهار النتيجة”، لتظهر أمامك بشكل مباشر تفاصيل طلبك في برنامج تكافل وكرامة، إن كنت مستفيد أم لا.