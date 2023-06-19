كم يوم باقي على عيد الأضحى؟ .. تعرف الآن على أهم الاحتفالات 2023

قام مركز البحوث الفلكي المصري بالإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1444 في جمهورية مصر العربية، وبعد التعرف على موعد العيد تساءل الكثيرون عن كم يوم باقي على عيد الأضحى؟ وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد العيد وكم يوم إجازة يحصل عليه الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، فضلًا تابعونا.

كم يوم باقي على عيد الأضحى؟

حتى وقتنا الحالي باقي من الآن على عيد الأضحى المبارك تسعة أيام، حيث أعلن المركز الفلكي للبحوث عن موعد عيد الأضحى، والذي مقرر أن يأتي العيد يوم الأربعاء الموافق يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو للعام الجاري 2023، الموافق يوم العاشر من شهر ذو الحجة لعام 2023.

وعن الوقفة باقي ثمانية أيام من الآن، حيث مقرر أن يكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء، والذي يوافق السابع والعشرين لشهر يونيو من عام 2023، حيث يوم تسعة من شهر ذو الحجة من عام 1444.

كم يوم إجازة عيد الأضحى المبارك؟

وضحنا لكم كم يوم باقي على عيد الأضحى، حيث باقي أسبوع تقريبًا على قدوم عيد الأضحى المبارك، ومقرر أن تكون إجازته لجميع الموظفين في جميع الوظائف الحكومية في كل الهيئات والجهات خمسة أيام متواصلة، والتي تبدأ الإجازة من يوم وقفة عرفات وإلى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ الإجازة من يوم السابع والعشرين من شهر يونيو من عام 2023 وإلى يوم الأول من شهر يوليو 2023، حيث يعود الموظفين للعمل من جديد في وظائفهم يوم الأحد الثاني لشهر يوليو 2023.